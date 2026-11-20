В утрешния седми епизод от новия сезон на криминалния сериал на БНТ "Под прикритие" зрителите ще видят кадри, заснето на хижа "Петрохан".

В навечерието на премиерата на шестия сезон режисьорът Виктор Божинов разкри, че кадрите са заснети на хижата преди трагичните събития от началото на февруари, когато загинаха Иво Калушев и неговите сподвижници.

"Аз ще издам една малка тайна, че това което ще се случи пък в епизод 7 на "Под прикритие" 6, дори няма да казвам и какво е, всъщност е измислено и заснето преди случката в хижа Петрохан. И там съм убеден, че зрителите ще останат дълбоки шокирани от актуалността на "Под прикритие". Епизод 7 тепърва предстои, но той е епизодът, които обръща цялата история и наистина там има стряскащи предсказания. Говоря от времето, когато сме ги снимали, защото тогава никой не знаеше какво ще се случи след това", сподели в интервю за БНР режисьорът.

В епизод 7 Явор Кръстев (Павел Иванов) прекрачва границата, а Иво Андонов (Захари Бахаров) влиза в открит сблъсък с Амигото (Юлиан Вергов). Какъв ще бъде изходът и ще бъде ли срината наркомрежата? Не само бизнесът на Амигото е под сериозна заплаха – липсваща пратка принуждава Виктория (Радина Кърджилова) и дъщеря ѝ да направят решаваща крачка. Среща между Черния (Веселин Калановски) и Иво Андонов задава нови стандарти. Старите баланси се разместват, лоялността е поставена на карта, неизбежна ли е войната. Ще завърши ли среща в горската хижа със сделка? Стрелба води до ново обтягане в отношенията между Иво, Амигото и Явор. Кръвта става единствената разменна монета и всяка грешка вече струва скъпо, гласи анонсът за новия епизод.

Хитовият криминален сериал и седмият епизод ще бъдат излъчени тази събота, 21 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1. „Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Сериалът е част от филмопроизводството на БНТ – най-големия продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.

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