Вътрешният министър Иван Демерджиев мина целия конспект с последните престъпления, за да стигне до извода, че МВР е напът да разкрие и стари убийства, откъдето надничат не само на полицаи. Шефът на МВР заключи, че с прокуратурата нямат добър диалог, но с избора на нов Висш съдебен съвет очаква съдебната система да се събуди.

Коментарите му баха направени пред журналисти по повод откриването на международна лекция за борбата с мафията, организирана в рамките на образователната програма „Мостове на законността: България - Италия“.

Граничният полицай

Граничният полицай Емил Георгиев, замесен в случая с прегазената жена в Драгоман, е отстранен от длъжност и срещу него се извършва дисциплинарна проверка. А дисциплинарната процедура може да завърши с уволнението му, обяви Демерджиев, като добави, че ръководството на МВР няма да толерира нарушения от страна на служители на ведомството, които поставят под съмнение доверието в институцията.

„Месеци наред се борим да възстановим доверието и авторитета на полицейските служители, доверието в нашата работа“, подчерта министърът, цитиран от Нова тв.

Емил Георгиев е обвинен за катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишната Милена Мирчева. Преди дни наблюдаващият прокурор по делото заяви, че предвиденото за повдигнатото обвинение наказание е между 10 и 15 г. затвор. И не изключи възможността обвинението да бъде утежнено, ако бъде установено, че служителят на МВР е шофирал с превишена скорост.

Сексуално посегателство

Във връзка със сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в столицата Демерджиев съобщи, че проверки се извършват както в Столичната дирекция на вътрешните работи, така и в дирекция „Вътрешна сигурност“.

По думите му към момента на подаването на сигнала за силен шум четирите налични полицейски патрула са били ангажирани на други местопроизшествия. В момента се изяснява какви действия са предприели униформените при последвалото посещение на адреса. Министърът увери, че при установяване на нарушения виновните ще понесат отговорност.

Демерджиев коментира и появилата се информация за евентуални връзки между служител на МВР и един от задържаните непълнолетни. Той посочи, че към момента подобни данни не са потвърдени, но беше категоричен, че при установяването на такива обстоятелства ведомството ще действа безкомпромисно. И отправи критики към комуникацията с прокуратурата по случая, като обясни, че МВР няма достъп до материалите по досъдебното производство.

„Не е много коректно да се коментират отделни материали, без да се даде достъп“, заяви Демерджиев.

Според него по-правилният подход би бил провеждането на среща между двете институции.

Вътрешният министър обясни, че полицейските служители могат да влязат в жилище през нощта, когато разполагат с ясни данни, че в него се извършва тежко престъпление. По думите му към момента няма установени данни, че при посещението си на адреса полицаите са разполагали с такава информация. Предмет на започналите проверки обаче е защо служителите са се отзовали на сигнала в конкретния момент и дали са имали възможност да реагират по-рано.

„Като цяло усилията ни са насочени натам да не допускаме такива случаи да се реализират. И когато се реализират, всеки път ще търсим отговорността, за да не се повтарят“, категоричен бе Демерджиев.

Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 г. бяха привлечени към наказателна отговорност за блудствени действия с 15-годишно момиче. Разследването започна след появата на видеоклипове в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално насилие. На 21 ноември Софийският районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение на тримата обвиняеми.

В понеделник директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че в хода на разследването е разкрито и второ посегателство. Иззети са газов пистолет и мобилен телефон на един от заподозрените.

За отстраняването на Благомир Коцев

Демерджиев не пропусна и казусът с отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев, като коментира, че е неприемливо да се подменя вотът на гражданите. По думите му обяснение за действията на ОИК дължат политическите сили, които имат представители в нея.

Министърът съобщи, че МВР разполага с множество материали, свързани както със самия кмет на Варна, така и с хора, които са се опитвали да оказват влияние върху него. И призова Коцев да сезира МВР, ако разполага с информация за координирани действия срещу него, които представляват закононарушения или престъпления. Той увери, че по подобни сигнали ще бъде работено.

„Да се подменя вотът на гражданите с решение на Общинската избирателна комисия, после да се оттеглят партиите, излъчили тези представители, и да не подкрепят техните действия – неприемливо е това като модел на поведение“, категоричен беше Демерджиев.

Фалшивите ТЕЛК решения

Вътрешният министър коментира и мащабната специализирана операция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения на територията на три области. Той припомни, че още преди месеци по разпореждане на премиера Румен Радев е започнала инициатива за противодействие на злоупотребите с публични средства в здравната и социалната система. Усилията на МВР са насочени както към неправомерното получаване на средства чрез фалшиви решения за инвалидност, така и към източването на НЗОК. И на двете места ставало дума за "огромни публични средства".

Според него последиците от подобни престъпни практики не се изчерпват с финансовите загуби за държавата. Те водят и до нарушаване правата на пациентите, както и до ощетяване на хората, които действително се нуждаят от медицинска експертиза и социална подкрепа.

Министърът потвърди, че при операцията са задържани лекари, като призова прокуратурата да оказва по-активно съдействие на разследващите органи.

Иван Демерджиев отправи остри критики към прокуратурата по повод твърденията на окръжния прокурор на Разград, че схемата за издаване на фалшиви ТЕЛК решения е известна от години, а при последната операция са установени нови участници в нея.

Според Демерджиев, ако представители на държавното обвинение са разполагали с подобна информация, те са били длъжни да предприемат своевременни действия.

„Трябва да им е ясно, че по силата на закона, ако знаят за такива схеми, трябваше да са ги разбили отдавна. Имат всички инструменти за това“, категоричен бе министърът.

Той призова прокуратурата да се ангажира по-активно с разкриването и пресичането на подобни престъпни практики, вместо да коментира тяхното съществуване постфактум.

Сутринта окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров уточни, че установените по новото разследване четирима медици са от София. Очаква се материалите по делото да бъдат изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура заради данни за организирана престъпна дейност предимно на територията на столицата.

Демерджиев отхвърли съмненията за политически чадър над участниците в подобни схеми, като подчерта, че активните действия на МВР са доказателство за наличието на политическа воля за прекратяване на незаконната им дейност.

Вътрешният министър не подмина и темата за служителите на МВР, за които има данни, че са прикривали доказателства по знакови убийства. Министърът отказа да съобщи колко да проверяваните и случаите, по които се работи, с аргумента, че действията на ведомството са свързани както с разкриването на вече извършени престъпления, така и с предотвратяването на потенциални убийства.

Той обаче увери, че резултатите от проверките ще бъдат оповестени след приключването им, а при установяване на нарушения ще последват съответните санкции.

За старите убийства

По думите му МВР е напът да разкрие и други убийства, останали неразрешени през годините. В хода на работата се очертавали данни за евентуална отговорност не само на полицейски служители, но и на други лица за това, че тези престъпления не са били разкрити.

Вътрешният министър коментира и очакванията си за развитието на знакови разследвания след избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Той беше попитан конкретно за случая с Петьо Петров - Еврото и полетите на Делян Пеевски.

„Очаквам да има събуждане и започване на работа от страна на съдебната система. Това очаквам и очакванията ми са много силни в тази посока“, заяви Демерджиев.

Според него изборът на нов състав на ВСС трябва да доведе до реална промяна в работата на прокуратурата и до резултати по случаи, които остават без развитие от години.

„Прокуратурата също да застане на мястото си и да започне да работи така, че да не си задаваме въпроси какво е било ясно години назад, а тези въпроси, които са стояли години назад, да получат своите отговори“, заключи Демерджиев.

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