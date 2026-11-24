В навечерието на най-светлите празници в годината Lidl разширява асортимента си с над 600 тематични продукта. Под мотото „Открий магията на Коледа. Заслужава си.“ веригата предлага всичко необходимо за разнообразна трапеза, уютна и топла празнична атмосфера, както и специални предложения и подаръци за любимите хора.

Deluxe и Favorina: вкусната страна на празника

По традиция продуктите под собствените марки Favorina и Deluxe са сред акцентите в празничния асортимент на Lidl. За тези, които искат да впечатлят своите гости и близки, серията Deluxe предлага внимателно селектирани специалитети. Клиентите могат да избират сред разнообразие от първокласни меса, зрели сирена, морски деликатеси и традиционни колбаси като биволски суджук, телешка пастърма, суджук и шпек от дивечово месо, както и изкушаващи десерти и други.

Лакомствата на Favorina носят сладост и празнично настроение за малки и големи - с богат избор от шоколадови фигурки, бонбони, адвент календари, джинджифилови къщички, класически коледни щолени, панетоне, различни сладки и марципанени сладкиши.

И тази година сред празничните серии Deluxe и Favorina има продукти от български производители - различни видове мини панетоне от „Тимс Фудс“, биволски суджук от „БОНИ месокомбинат Ловеч“, телешка пастърма, шпек и суджук от дивечово месо от„КФМ“ и други.

Коледен блясък у дома и подаръци за любимите хора

Празничното настроение не се изчерпва само с вкусната храна. За да внесе коледната магия у дома, Лидл България предлага богата селекция тематична декорация - от светещи LED аксесоари, осветление, елхи и декорация дома и градината, до различни видове текстил и ароматни свещи.

А за онези, които търсят идеалната изненада под елхата, веригата е подготвила предложения за всяка възраст. От висококачествените и любими на децата дървени играчки - пъзели, конструктори, работилници, кухненски бокс и къщи за кукли, до уютни зимни облекла, козметични комплекти и практични уреди за близките - в Lidl клиентите ще открият подаръци за цялото семейство.

А за още по-голямо удобство в забързания празничен сезон, на паркинга на избрани магазини на Lidl клиентите могат да ползват и куриерски автомат на Speedy - за да вземат или изпратят своята пратка за броени минути и само с едно спиране, докато пазаруват за празника.

Празничният асортимент вече очаква клиентите в обектите на веригата в цялата страна, превръщайки предколедното пазаруване в лесно и приятно изживяване с разнообразен избор и високо качество на достъпни цени - за повече празнични споделени моменти.

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