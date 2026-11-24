Българското национално радио и Академията на МВР подписаха договор за сътрудничество, съобщиха от обществената медия.

"В епохата на информацията, на осведомеността е ключов момент Академията на МВР, която подготвя кадри, които да защитават националната сигурност и да боравят с информация, която да бъде полезна и да бъде в полза на държавата. Всеки един полицейски служител трябва да има достъп до информация, която да е проверена, да бъде достъпна и да бъде представена по възможно най-професионалния начин" - заяви пред БНР ректорът на висшето училище проф. Илин Савов.

"Доброто образование е в основата на всичко. Няма как да имаме стабилна сигурност, ако нямаме стабилно образование в областта на сигурността. Безспорно е, че важността на сигурността нараства все повече във време, в което виждаме, че и национално, и международната обстановка става като че ли все по-нестабилна, а образованието в сферата на сигурността има две измерения. От една страна, това е професионалната подготовка на кадрите в системата на МВР, а от друга страна става дума и за базовите умения в областта на сигурността, които всеки един отговорен гражданин би трябвало да притежава" - заяви генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.

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