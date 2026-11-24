Около 90% от студентските общежитията в Студентския град в София към момента нямат парно и топла вода или има прекъсвания на услугата, съобщи председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков.
Все още няма ясен отговор кога топлоподаването ще бъде възстановено. Няма и отговор кога ще се състои среща с представители на "Топлофикация София", допълни председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков.
Освен това вече има и сигнали за проблеми с електромрежата в отделни общежития, тъй като при липса на парно, студентите ползват за отопление и подгряване на вода електрически уреди, които натоварват инсталацията.
Заради проблема студенти са заявили готовност да се включат в протест срещу "Топлофикация София", който се организира през социалните мрежи и се очаква да се проведе в петък.
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24.11 2026 в 18:03
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24.11 2026 в 17:11
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