Тръмп: Спрял съм седем войни вместо ООН. Европейските съюзници ще идат в ада заради миграцията

В речта си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че му се е наложило лично да спира войни, вместо това да бъде направено от световната организация, предаде Ройтерс.

ООН не стига дори близо до пълния си потенциал, добави Тръмп, като отбеляза, че "празните думи не спират войни".

Още в първите минути на речта си американският президент отправи най-малко две нападки към своя предшественик, бившия президент Джо Байдън, отбелязва Асошиейтед прес.

Това е продължение на тактиката на Тръмп да се хвали с постиженията на САЩ в сравнение както с администрацията на демократите, така и с останалата част от света. Тръмп използва предимно общи суперлативи, а не факти, които могат да бъдат проверени, за да направи тези твърдения. За държавните глави е необичайно също така и да обсъждат собствената си вътрешна политика на международната сцена, отбелязва агенцията.

Тръмп не се забави да обяви пред представителите на страните от целия свят, че САЩ са "най-хубавата страна в света и няма друга страна, която да се доближава до тях". По-късно той добави, че САЩ са "най-добрата страна на Земята за правене на бизнес" и заяви, че икономиката сега е "по-голяма и дори по-добра", отколкото по време на първия му мандат, който Тръмп описа като "най-великия ... в историята на света".

САЩ "отново са уважавани" както никога досега, изрази увереност Тръмп.

Подобни изказваният обикновено се приемат с неодобрение в дипломатическите среди, включително в ООН, отбелязва АП. Тръмп възприе същия подход в изказванията си и по време на неотдавнашното си държавно посещение във Великобритания.

Тръмп обяви ядрените оръжия за най-голямата заплаха за човечеството.

"Моята позиция е много проста: не може да се позволи на най-големия спонсор на тероризма в света да притежава най-опасните оръжия", подчерта той, визирайки Иран.

Тръмп заяви, че след като се е върнал на поста си, е изпратил писмо до върховния лидер на Иран, в което се ангажира с "пълно сътрудничество" в замяна на спирането на ядрената програма на Техеран.

"Отговорът на режима бе да продължи с постоянните си заплахи към своите съседи и интересите на САЩ в целия регион, както и към някои велики държави, които се намират в непосредствена близост", добави американският президент в речта си.

Тръмп обяви, че в резултат на това много от бившите военни командири на Иран "вече не са сред нас". Той напомни и за неотдавнашната операция "Среднощен чук", при която американски военни самолети бомбардираха ключови ядрени съоръжения в Иран, като се похвали, че "нито една друга страна в света" не би могла да постигне същото.

Тръмп каза, че войната между Русия и Украйна е трябвало да бъде "кратък сблъсък", в който Русия да надделее за няколко дни. Вместо това, тя се превърна в продължителна война.

Президентът повтори тезата си от предизборната кампания през 2024 г., че руското нашествие в Украйна никога не би се случило, ако той беше президент от 2021 г. до 2025 г. В същото време той изрази изненада, че не е успял да договори мирно споразумение, след като през цялата кампания продължаваше да твърди, че ще сложи край на войната бързо, ако не и в "първия ден".

"Мислех, че това ще бъде най-лесното, защото отношенията ми с президента Путин винаги са били добри", сподели Тръмп със световните лидери.

Евентуалното признаване на палестинска държава би било награда за "Хамас" и за извършените от терористите зверства, каза още Тръмп и отправи отново призив за освобождаване на всички заложници, които все още се намират в ивицата Газа. Той призова и за незабавно прекратяване на войната в Газа и подчерта, че тези, които искат мир, би трябвало да поискат заедно освобождаването на заложниците.

"Сякаш за да насърчат продължаващ конфликт, някои членове от тази организация се стремят да признаят едностранно палестинската държава", отбеляза той.

Тръмп също така обяви климатичните промени за "измама".