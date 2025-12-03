Рюте: Няма План Б при провал на преговорите за мир

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли днес възможността преговорите за мир в Украйна да се провалят и САЩ да спрат оръжейните доставки за Киев. Не е необходимо да се мисли за такъв план, каза той на пресконференция след края на заседанието на външните министри от алианса в Брюксел.

Запитан какво може да направи НАТО, за да има преговори между Русия и Украйна, Рюте каза, че неговите коментари може да повлияят на преговорния процес. Според него е важно руският президент Владимир Путин да разбере, че трябва да направи отстъпки сега или в близко бъдеще. Според Рюте може да се очаква постигане на споразумение за мир или за "дългосрочно прекратяване на огъня".

НАТО тясно съгласува действията си със САЩ, трябва да продължим да отговаряме решително и с единство. Всички искаме кръвопролитието в Украйна да спре, приветствам усилията на Вашингтон, посочи Рюте. Ще останем отбранителен съюз, но сме готови да направим необходимото в защита на нашите територии и граждани, добави той, цитиран от БТА.

По повод хибридните заплахи от Русия Рюте каза, че отговорът на алианса няма да бъде огледален, но такъв, че руската страна да го почувства. Изправени сме пред истински и трайни заплахи, Русия има все по-непредпазливо поведение с нарушенията на въздушното ни пространство, с кибератаки и изпращане на кораби за саботаж на наша инфраструктура, отбеляза генералният секретар.