Борисов тества дали може да работи с Пеевски: ГЕРБ предлагат комисията ''Сорос'' да се закрие

Както обеща тази сутрин Бойко Борисов - парламентарната група на ГЕРБ предложи временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България да се закрие.
В деловодството на Народното събрание вече е внесен проекторешение за преустановяване на съществуването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.
В мотивите на решението пише, че "народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган".
ГЕРБ още при създаването на временната комисия, както и групата на ПП-ДБ - гласува против решението. АПС се въздържаха. Всички останали парламентарни групи подкрепиха решението за създаването ѝ по инициатива на "ДПС-Ново начало" и лично Делян Пеевски.
Тази сутрин Борисов каза, че с внасянето на проекторешението ГЕРБ "тества" дали работят заедно с Делян Пеевски: "Днес ще направя тест да видим дали работим заедно."
Днес от ГЕРБ подчертават, че временна комисия с такъв предмет на дейност "атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици".
Според партията на Бойко Борисов предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание, което упражнява законодателна власт и парламентарен контрол.
Позовавайки се на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на НС, в мотивите се подчертава, че временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.
"Преустановяването на дейността на временната комисия ще бъде стъпка в посока на възстановяването на общественото доверие и намаляване на поляризацията в българското общество и ще освободи време и енергия на народните представители за реализиране на приоритетите на гражданите", пише още в проекторешението.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
3100
3
05.12 2025 в 15:35
При всяко предложение за комисия Магнитски прасетата изваждаха плашилката комисия Сорос. При последното гласуване ППДБ изненадаха прасетата и приеха комисията.
Сега новата тактика на кочината е поредица от гласувания (за еврото и Сорос) в които ППДБ са принудени да гласуват с прасетата. И после да ги сочат с пръст, че и те са оцапани от кочината.
Може би сега е момента ППДБ открито да гласуват за комисията Сорос и да закрият тази куха опорка на мафията.
510
2
05.12 2025 в 15:10
Вождът на ГЕРБ обърна позицията си за Украйна, която довчера гравитираше около ястребските евроатлантически позиции и се дистанцира от лидерите в ЕС
...
„Моето мнение е мир. Ключовата дума е „мир“. След това, има време – когато започнат всички други допълнителни преговори, които да защитят територията на Украйна и тяхното самочувствие, но мирът трябва да бъде иззет от ЕС. Първият пример е със замразените руски активи. Ние сме в рецесия. Няма ли растеж – всички ще ни изпреварват.
3732
1
05.12 2025 в 14:01
Дебелашкия Простак и Наглия Крадец.
Офф.. дали пък не беше Дебелашкия Крадец и Наглия Простак... Не можеш им хвана спатийте - хитри момчета, феномени.
