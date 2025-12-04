За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф

Според американския президент украинците е трябвало да преговарят през февруари - март, сега имало много проблеми

OFFNews 04 декември 2025 в 08:07 2964 15
Тръмп

Снимка БТА/АП
Доналд Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали разговорите между неговите представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и Владимир Путин в Кремъл, но изрази съмнение, че срещата ще доведе до някакви резултати, съобщава Bloomberg.

„Какво ще излезе от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама“, каза Тръмп. „Мисля, че постигнахме някои добри неща с тях – много сме доволни.“

В същото време той заяви, че бъдещите перспективи за мирните преговори за Украйна са неясни, въпреки че срещата е била „добра“.

„Не знам какво прави Кремъл, но мога да кажа, че Уиткоф и Кушнер проведоха доста добра среща с Путин“, каза той.

Той също така заяви, че Уиткоф и Кушнер вярват, че Путин иска да сложи край на войната, въпреки че европейските представители и много експерти твърдят обратното, и че руският лидер няма интерес от прекратяване на конфликта.

Тръмп също така заяви, че вярва, че войната е трябвало да приключи през февруари-март 2025 г.

„Знаете ли, когато бях в този офис и говорих за липсата на козове, казах: „Ако нямате козове, сега е моментът да преговаряте.“ Мислех, че това би било много по-подходящ момент за уреждане на спора, но те, по своята мъдрост, решиха да не го правят. В момента имат много проблеми“, каза той.

След две срещи между представители на САЩ и Украйна, на които беше обсъден предложеният американски „мирен план“, представители на Вашингтон заминаха за Русия. Там разговорите продължиха няколко часа, но завършиха с неуспех. Според съобщенията Путин е използвал комбинация от учтивост, пресметнати хитрости и директни заплахи, за да предаде позицията си на американските делегати.

„Телеграф“ смята, че преговорите за прекратяване на руско-украинската война са стигнали до задънена улица и президентът на САЩ Доналд Тръмп може да се оттегли от мирния процес.

Медийни съобщения също така посочват, че в четвъртък, 4 декември, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров е планирал да се срещне със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Маями.

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 15:30

    Джони,

    Абе в политическо отношение нямаше нищо общо. Иначе - да, няма спор, нещата не стават без причина.

    GB

    04.12 2025 в 13:47

    Украйна без козове трябвало да преговаря. Знаем какво има предвид под преговори.

    А сега било късно ли? Тоест, каква е мисълта тук?

    Johnny B Goode

    04.12 2025 в 13:32

    Джендо, тук бих поспорил.
    Америка преди 12 месеца беше бременна с днешната Америка.
    Така както днешната Русия не се е родила през 2023 и не е продукт само на Путлер.

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 13:17

    Far Rider,

    Америка отпреди 10-12 месеца нямаше нищо общо с това, в което я превърна тоя клоун за отрицателно време.

    Johnny B Goode

    04.12 2025 в 12:15

    Дришльо, както казваше едно време учителката ми по литература.
    С "Ш".

    Constanza

    04.12 2025 в 11:51

    Поплювко.

    Moholovka

    04.12 2025 в 10:01

    От всичко разбрахме колко добри са руснаците, как искат да спрат войната, но пак украинците са виновни. Тръмпизми..

    Far Rider

    04.12 2025 в 09:52

    Тръмп. „Мисля, че постигнахме някои добри неща с тях – много сме доволни.“ Разбира се, че са доволни. Далаверите вървят с пълна сила, банковите сметки се пълнят, филмите и документите от къщата на педофилията за сега няма да видят бял свят. А сега доблестните защитници на САЩ които до преди 10 месеца ми слагаха минуси могат пак да го направят. Голямото слагане на минуси да започне сега!

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 09:14

    „Знаете ли, когато бях в този офис и говорих за липсата на козове, казах: „Ако нямате козове, сега е моментът да преговаряте.“

    Можеха да имат страхотни козове ако ти имаше поне малки топки. Ама като нямаш никакви...

    craghack

    04.12 2025 в 09:02

    А те защо имат проблеми? Щото ти и двойника ти Байдън не давате това, което трябва, когато и колкото трябва.
     
