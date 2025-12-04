За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали разговорите между неговите представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и Владимир Путин в Кремъл, но изрази съмнение, че срещата ще доведе до някакви резултати, съобщава Bloomberg.

„Какво ще излезе от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама“, каза Тръмп. „Мисля, че постигнахме някои добри неща с тях – много сме доволни.“

В същото време той заяви, че бъдещите перспективи за мирните преговори за Украйна са неясни, въпреки че срещата е била „добра“.

„Не знам какво прави Кремъл, но мога да кажа, че Уиткоф и Кушнер проведоха доста добра среща с Путин“, каза той.

Той също така заяви, че Уиткоф и Кушнер вярват, че Путин иска да сложи край на войната, въпреки че европейските представители и много експерти твърдят обратното, и че руският лидер няма интерес от прекратяване на конфликта.

Тръмп също така заяви, че вярва, че войната е трябвало да приключи през февруари-март 2025 г.

„Знаете ли, когато бях в този офис и говорих за липсата на козове, казах: „Ако нямате козове, сега е моментът да преговаряте.“ Мислех, че това би било много по-подходящ момент за уреждане на спора, но те, по своята мъдрост, решиха да не го правят. В момента имат много проблеми“, каза той.

След две срещи между представители на САЩ и Украйна, на които беше обсъден предложеният американски „мирен план“, представители на Вашингтон заминаха за Русия. Там разговорите продължиха няколко часа, но завършиха с неуспех. Според съобщенията Путин е използвал комбинация от учтивост, пресметнати хитрости и директни заплахи, за да предаде позицията си на американските делегати.

„Телеграф“ смята, че преговорите за прекратяване на руско-украинската война са стигнали до задънена улица и президентът на САЩ Доналд Тръмп може да се оттегли от мирния процес.

Медийни съобщения също така посочват, че в четвъртък, 4 декември, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров е планирал да се срещне със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Маями.