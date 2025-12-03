Енот вилня в магазин, напи се и припадна в тоалетната

Погром в магазин за алкохол е видяла в събота сутринта полицайка от американския щат Вирджиния, която се отзовала на сигнал за взлом.
Саманта Мартин установила, че крадец е нахлул през нощта и е опустошил рафтове с наредени по тях скоч и уиски. Тя заварила счупени бутилки да се търкалят по пода, а извършителят открила в банята, припаднал до тоалетната.
Заподозреният всъщност е енот, става ясно от публикация във Фейсбук на организация за защита на животните.
Саманта Мартин завела миещата мечка в приют на организацията и признава, че през целия път се е кикотила.
От приюта съобщават, че енотът не е имал наранявания, а само махмурлук.
След няколко часа сън, които са му помогнали да изтрезнее, животното е пуснато обратно в дивата природа. Еколозите са убедени, че е научил, че влизането с взлом и препиването с алкохол не са добър избор в живота.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник