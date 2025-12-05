Дезертьори и шпиони: Уроците, които научиха британските служби след отравянето на Скрипал

На 4 март 2018 г., когато дежурният офицер в централния офис на МИ-6 получи обаждане за отравянето на Сергей Скрипал, той е шокиран. Един от агентите на британската специална служба е в болница с признаци на отравяне.

Фактът, че нападението над Сергей Скрипал е било извършено на територията на Великобритания, е истински шамар за британското разузнаване и го накара да си зададе важни и неудобни въпроси, пише Би Би Си.

Отговорът на един от тези въпроси се съдържа в последния доклад за резултатите от публичното разследване на смъртта на Дон Стърджес. "Моралната отговорност" за нея е прехвърлена на руския президент Владимир Путин.

Стърджес случайно пръсва върху кожата си нервнопаралитично отровно вещество, мислейки, че това е парфюм. Флаконът с веществото е изхвърлен от заподозрените руски агенти, които отровиха Скрипал.

Защита на агентите

Един от въпросите, на които британските специални служби трябваше да намерят отговор, беше дали е можело да се направи повече за защитата на Скрипал. Той е вербуван от МИ-6 още през 90-те години, след това беше разобличен в Русия, а през 2010 г. беше предаден на Великобритания в рамките на обмен на шпиони.

В момента, в който пристигна в Обединеното кралство, рискът за него е оценен като нисък. В крайна сметка той беше помилван от руските власти. По-късно ръководството на британските спецслужби призна, че това предположение се е оказало погрешно.

Но като "установен дезертьор" той можеше самостоятелно да реши какво точно ниво на сигурност му е необходимо. И Скрипал ясно заяви, че не иска да живее напълно нов живот под друго име (последното можеше да бъде единственото нещо, което би предотвратило нападението). В публикувания сега доклад се казва, че за подготовката на отравянето с нервнопаралитично вещество не се споменава нищо. Но в същото време се отбелязва, че специалните служби не са провеждали редовна преоценка на рисковете, с които Скрипал е могъл да се сблъска.

Към 2014 г. отношенията между Лондон и Москва стават все по-сложни на фона на първата криза около Украйна. Скрипал също така е сътрудничил на европейските разузнавателни служби, което може да е увеличило рисковете за него.

А Путин, който в миналото сам е бил служител на специалните служби и често говори за омразата си към предателите, съвсем не е човек, способен да забрави предателството. Същото важи и за Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Руската федерация, където по-рано е служил Скрипал.

В доклада се казва, че използването на „Новичок“ срещу Скрипал е имало за цел да демонстрира мощта на руската държава. Но много хора в специалните служби смятат, че истинската цел е била да се изпрати недвусмислен сигнал към другите: ако започнат да разкриват руски тайни на западните разузнавателни служби, ще дойдат и за тях – дори ако за това са необходими няколко години и в процеса ще бъдат засегнати техните близки.

Британските специални служби бързо научиха този урок. Веднага след отравянето те организираха по-щателна защита на дезертьорите и други хора във Великобритания, изложени на опасност.

Възможно ли е ново отравяне?

Авторите на доклада не се съмняват, че виновни за отравянето са именно служители на ГРУ. Те пристигат във Великобритания за кратък период, успяват да отровят баща и дъщеря Скрипал, а след това напускат страната, оставяйки флакона с „Новичок“, който уби Дон Стърджес.

В рамките на няколко месеца са успели да идентифицират замесените служители на руските спецслужби, а също така са разкрити и някои други операции на тяхното подразделение, в което са действали агенти с фалшиви имена (между другото, за това са допринесли и разследващите от сайта Bellingcat).

Но могат ли руските специални служби да предприемат отново нещо подобно?

Дейността на руското разузнаване във Великобритания и други европейски страни в момента е под значителен натиск. След събитията в Солсбъри и пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. в цяла Европа бяха изгонени масово руски дипломати, а работата на специалните служби на Москва стана значително по-трудна.

Западните разузнавателни служби обменят повече информация, за да проследяват движението на шпионите.

Русия променя тактиката си

Но Русия също се приспособи към новата ситуация. Разбирайки, че е трудно да изпраща свои служители на Острова, през последните години тя започна да използва прокси агенти за своите операции. Например, за наблюдение на хора, които интересуват Москва, бяха наети срещу заплащане няколко български граждани. Тази година те получиха различни присъди.

Българските шпиони на руските тайни служби следят хората в самолетите и дори обсъждат възможността за отвличането им. Те са аматьори, а не професионалисти, но са опасни.

"Разбира се, в 99% от случаите те ще се провалят. Но проблемът е, че ако имат сто такива групи, една от сто ще успее", казва журналистът Роман Доброхотов, един от следените от българите. — И на тях не им пука за онези 99 групи, които ще бъдат арестувани."

Това е малко по-различен модел на работа на руското разузнаване — използването на "еднократни" агенти под наем. Русия също е плащала на дребни престъпници във Великобритания за организиране на палежи.

За да се разкрият подобни действия, се налага да се промени работата на силовите структури, тъй като старите методи за търсене на шпиони тук не биха били ефективни.

Антитерористичното подразделение на британската полиция заявява, че след отравянето в Солсбъри работата му по противодействие на заплахите от враждебни държави се е увеличила петкратно.

В момента Русия и нейните шпиони са въвлечени в бавен конфликт с Великобритания и други европейски държави, в хода на който се занимават с проследяване и диверсии.

За Москва стана много по-трудно да отрови още един дезертьор с помощта на нервнопаралитично вещество: това се дължи на обширната информация за ситуацията и по-добрата защита. Но това не означава, че няма други заплахи.