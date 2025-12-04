Арестуваха шефа на канцеларията на Арменската църква за разпространение на дрога

Ръководителят на канцеларията на Арменската апостолическа църква архиепископ Аршак Хачатурян е бил арестуван по обвинение в разпространение на наркотици, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

Според институцията срещу архиепископа е образувано наказателно производство за продажба на дрога на обществено място по предварителна уговорка.

Аршак Хачатурян е бил арестуван от Службата за национална сигурност на Армения.

През последните месеци архиепископът често бе обект на критики от страна на властите, включително на премиера Никол Пашинян, който неведнъж е заявявал, че Хачатурян трябва да се откаже от духовното си звание, обвинявайки го в "светотатство".

На 25 октомври "Телеграм" каналът "Арминиън Уикилийкс" е разпространил секс запис, както се твърди, с участието на архиепископ Хачатурян. Неправителствената организация "Съюз на информираните граждани" сигнализира прокуратурата за случая, като посочи сериозно нарушение на личната неприкосновеност. Прокуратурата препрати сигнала към Следствения комитет, който по-късно потвърди автентичността на видеоматериала след извършена проверка.