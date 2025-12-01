САЩ: Целият Донбас за Русия, Украйна иска среща Зеленски-Тръмп

На вчерашната среща на украинската и американската делегации във Флорида страните не са успели да постигнат съгласие по проект на мирно споразумение. Основните спорове са съсредоточени върху териториални въпроси, както и евентуалното членство на Украйна в НАТО, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на информиран източник.

„Преговорите вече не са фокусирани толкова върху договорената в Женева рамка, колкото върху проблемни въпроси... Това беше поредната стъпка напред“, отбеляза източникът.

Основният спор е териториалният.

Според източника, Съединените щати действат като посредник в преговорите, предавайки позициите на руската страна. По-конкретно, Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.

Украйна обаче настоява, че подобен вариант е невъзможен поради конституционни ограничения, позицията на украинското общество и несъответствието с реалната ситуация на фронта.

Позицията на Киев остава непроменена: всякакви дискусии за територия трябва да започват от настоящата линия на контакт, а не от ултимативните искания на Русия.

„Процесът на намиране на решения продължава, но това е много сложен въпрос“, подчерта източникът.

Украинската делегация отделно подчерта, че курсът към членство в НАТО е залегнал в Конституцията и промяната на тази разпоредба в името на споразумение би създала опасен прецедент.

Киев също така подчертава, че Русия не може да получи право на вето върху присъединяването на Украйна към Алианса.

Американската страна, според източника, демонстрира готовност да изслуша аргументите на Киев, но подчертава сложността на преговорите с Русия.

„Може да сте 100% прави, но има и друга страна... Ако кажат „не“, тогава какво ще правим?“, питат американците.

Вчера Украйна и Съединените щати проведоха разговори във Флорида. Впоследствие американски и украински представители заявиха, че разговорите са били продуктивни, но някои важни въпроси са останали нерешени.

Според съобщения в медиите, Украйна и Съединените щати поддържат постоянен диалог за мирно споразумение, но мястото на нов кръг от преговори все още не е определено. Киев настоява за личен контакт между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.