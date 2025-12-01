САЩ: Целият Донбас за Русия, Украйна иска среща Зеленски-Тръмп

На вчерашната среща на украинската и американската делегации във Флорида страните не са успели да постигнат съгласие по проект на мирно споразумение. Основните спорове са съсредоточени върху териториални въпроси, както и евентуалното членство на Украйна в НАТО, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на информиран източник.
„Преговорите вече не са фокусирани толкова върху договорената в Женева рамка, колкото върху проблемни въпроси... Това беше поредната стъпка напред“, отбеляза източникът.
Основният спор е териториалният.
Според източника, Съединените щати действат като посредник в преговорите, предавайки позициите на руската страна. По-конкретно, Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.
Украйна обаче настоява, че подобен вариант е невъзможен поради конституционни ограничения, позицията на украинското общество и несъответствието с реалната ситуация на фронта.
Позицията на Киев остава непроменена: всякакви дискусии за територия трябва да започват от настоящата линия на контакт, а не от ултимативните искания на Русия.
„Процесът на намиране на решения продължава, но това е много сложен въпрос“, подчерта източникът.
Украинската делегация отделно подчерта, че курсът към членство в НАТО е залегнал в Конституцията и промяната на тази разпоредба в името на споразумение би създала опасен прецедент.
Киев също така подчертава, че Русия не може да получи право на вето върху присъединяването на Украйна към Алианса.
Американската страна, според източника, демонстрира готовност да изслуша аргументите на Киев, но подчертава сложността на преговорите с Русия.
„Може да сте 100% прави, но има и друга страна... Ако кажат „не“, тогава какво ще правим?“, питат американците.
Вчера Украйна и Съединените щати проведоха разговори във Флорида. Впоследствие американски и украински представители заявиха, че разговорите са били продуктивни, но някои важни въпроси са останали нерешени.
Според съобщения в медиите, Украйна и Съединените щати поддържат постоянен диалог за мирно споразумение, но мястото на нов кръг от преговори все още не е определено. Киев настоява за личен контакт между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
7
01.12 2025 в 09:34
Я да видим кой води преговорите с Раша! Я - някаква сенилна калинка, която няма и ден дипломатически опит, съмнително е дали и до ден днешен е научила имената на областите, към които Путлер има мераци и, като цяло, не знае на кой свят е, камо ли да знае кой кого нападна, защо и т. н. Ама понеже е аверче на Краснов, та... И зетят на Краснов - и той се включва в рояка на калинките. Шуранайката какво чака, да заеб@ва тенждерите в кухнята и да се мята и тя, па белким стане работата! ;)
905
6
01.12 2025 в 09:27
Възможността за изпращане на войски в Украйна обаче се сблъсква с широка опозиция. Седем от десет французи отхвърлят тази възможност, особено сред възрастните хора (74%) и поддръжниците на „Национален обединение“ (86%) и „Непорочната Франция“ (80%). Само членовете на президентската партия гледат положително на потенциалната френска военна намеса (43%).
Иска̀хме справедлив мир, ама нема̀хме желание.
2970
5
01.12 2025 в 09:26
Докъде паднаха американските политици - да посредничат на Путлер...
“„Може да сте 100% прави, но има и друга страна... Ако кажат „не“, тогава какво ще правим?“, питат американците.”
Например можете да вземете пример от украинците и да станете гръбначни същества. Че сега сте голи охлюви. Ако другата страна кажела "Не"... Бахти, не е истина, направо!
6800
4
01.12 2025 в 09:25
И Хитлер е казвал "не", ама Рузвелт не му е цепил много много басма.
Ето това трябва да направите, а не да притискате по-слабия.
5129
3
01.12 2025 в 09:24
1. Предаваме се и правим сега и за в бъдеще всичко, каквото каквото иска Русия, а тя ще продължава да иска и то все повече.
2. Продължаваме, докато ги принудим да кажат да и то не на Украйна, а на международното право и ред, които касаят абсолютно всички без изключение.
Изборът е наш!
4973
2
01.12 2025 в 09:16
- Краткият отговор е: Дайте на Украйна нужните оръжия и ситуацията ще се промени драстично.
1005
1
01.12 2025 в 09:06
Благомир Коцев се връща на работа в Община Варна в понеделник
Делян Добрев: ГЕРБ е най-големият губещ в тази ситуация
Александър Вучич: Рафинерията на НИС в Панчево затваря на 2 декември
Започнаха преговорите между представители на САЩ и Украйна
Любослав Пенев е приет в онкологична клиника в Германия