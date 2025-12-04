Великобритания наложи санкции срещу ГРУ заради покушенията и убийството с Новичок

Великобритания обяви санкции срещу руската военна разузнавателна служба ГРУ, след като разследването установи, че Путин лично е наредил операцията в Солсбъри през 2018 г.

През юли 2018 г. британката Дон Стърджес, 44-годишна майка на три деца, умира в Солсбъри, след като се отравя с нервнопаралитичното вещество „Новичок“. Тя е станала жертва на „Новичок“, използван от агенти на ГРУ при атентата срещу Сергей и Юлия Скрипал. Чарли Роули, партньор на Дон Стърджес, намира флакон от парфюм, изхвърлен в контейнер за дарения. Вътре има течност, която двамата смятат за парфюм. Дон напръсква върху себе си от флакона, но течността се оказва „Новичок“.

Днес бяха обявени мащабни мерки, включително санкции срещу ГРУ в пълен обем, след като окончателният доклад по случая с Дон Стърджес потвърди, че руският президент Путин лично е наредил операцията срещу Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри.

Великобритания въвежда санкции и разкри имената на 11 лица, замесени във враждебна дейност, спонсорирана от руската държава, включително служители на ГРУ.

Руският посланик е извикан в британското външно министерство за обяснения относно продължаващата кампания от враждебни действия на Русия срещу Великобритания.

В оповестения днес доклад се посочва, че ГРУ носи отговорност за смъртта на британска гражданка на територията на страната, след като Путин лично е санкционирал операцията по отравянето на семейство Скрипал с „Новичок“. Това вещество е разработено и съхранявано от Русия в нарушение на Конвенцията за забрана на химическите оръжия, което впоследствие е довело до трагичната смърт на Дон Стърджес.

"Путин и неговите агенти от ГРУ представляват реална заплаха за гражданите на Великобритания, нашата сигурност и просперитет. Няма да търпим тази дръзка и отвратителна агресия на британска земя. Именно затова разобличаваме и въвеждаме санкции срещу онези, които изпълняват престъпните поръчки на Москва, и засилваме усилията си за потискане на враждебната хибридна активност на Русия" - заяви британският външен министър Ивет Купър.

Санкциите ще засегнат още трима офицери от ГРУ, отговорни за организирането на враждебна дейност в Украйна и цяла Европа, включително подготовката на терористичен акт в украински супермаркети, насочен срещу мирни граждани.

Пълен списък на лицата, срещу които днес Великобритания наложи санкции:

ГРУ

Денис Александрович СМОЛЯНИНОВ

Владимир ЛИПЧЕНКО

Юрий Алексеевич СИЗОВ

Борис Алексеевич АНТОНОВ

Анатолий Владимирович ИСТОМИН

Игорь Андреевич БОЧКА

Алексей Андреевич УМЕЦ

Денис Игоревич ДЕНИСЕНКО

Дмитрий Юрьевич ГОЛОШУБОВ

Павел Вячеславович ЕРШОВ

Николай Юрьевич КОЗАЧЕК