Зеленски вече подготвя украинците за поражение и за много сериозни отстъпки

OFFNews 03 декември 2025 в 17:48 9836 21
Володимир Зеленски

Снимка Getty Images
Володимир Зеленски в Киев

Зеленски се опитва да продаде на населението идеята за поражение и да подготви Украйна за много сериозни отстъпки, заявява в интервю за швейцарското обществено радио историкът и политолог Йероним Перович. Перович е професор по източноевропейска история в Университета в Цюрих и директор на Центъра за източноевропейски изследвания.

Как оценявате настоящата военна ситуация в Украйна?

Украйна е с гръб към стената, това е съвсем ясно. Реалностите на терен са по-негативни за Украйна, отколкото се възприемат тук. Русия напредва бавно, но стабилно. Те завладяват средно по един-два населени пункта на ден. Само през ноември това вече бяха хиляда квадратни километра. Има ясна тенденция, която говори в полза на Русия и срещу Украйна.

Дълго време се говореше, че Украйна може да победи Русия. Погрешно ли сме преценили ситуацията?

Да, ситуацията беше преценена погрешно на няколко пъти. В началото украинската воля за съпротива беше напълно подценена. Но първоначалната еуфория от успехите на Украйна доведе до изкривено възприятие.  В същото време руският патриотизъм беше подценен. Много хора в Русия не могат и не искат да си представят, че могат да загубят тази война. За тях те не се борят срещу Украйна, а се противопоставят на "колективния Запад", който иска да отслаби Русия.

Вие твърдите, че първоначалното единство на Украйна е застрашено. Какви са причините за това?

Да, историческото единство, което устоя на руската атака, сега е сериозно застрашено. Основната причина е мащабният корупционен скандал. В ситуация, в която хора умират на фронта – вероятно вече стотици хиляди – те виждат как някои се обогатяват с пари, предназначени за отбраната на страната. Това е пагубно за морала на войските и на населението. Към това се прибавят и други проблеми: голяма демографска криза, защото милиони хора са напуснали страната, и вътрешни напрежения - например по отношението към предполагаемите колаборационисти.

Как реагира украинското ръководство на тази безнадеждна ситуация?

В обръщение към населението президентът Зеленски го подготви за „най-трудния час в украинската история“. Това е пълна промяна. Преди година-две той говореше за победа и за възвръщане на всички територии - до Крим. Сега, когато признава реалността, той всъщност се опитва да продаде на населението идеята за поражение и да го подготви за много сериозни отстъпки.

    3100

    27

    230 млрд баксов

    04.12 2025 в 10:16

    -0
    +13
    Бекон
    Трябва да се отбележи, че за превземането на единствения областен център на тъпите орки им помогна ТАСО-оранжевия дебил.
    Тръмпанара спря оръжието за Украйна за 6 месеца чрез конгреса, иначе орките щяха да гледат Авдеевка през крив макарон.

    5038

    26

    Бекон

    04.12 2025 в 04:11

    -0
    +22
    Швейцарецът от сръбски произход пропусна да отбележи, че на 1368 мия ден от 3 дневната Специалната военна операция, единственият областен център превзет от руснаците е Авдеевка. Е за 4 години и 4 кратто превъзходство над украинците не е зле, а?!

    17339

    25

    Танас

    04.12 2025 в 00:54

    -0
    +20
    Кучко, тука малко ма обръка - та я даже не съм у Европата, де се вика.

    А гнусните англо-сакси последно са ги побеждавали викингите, горе-долу по времето коги Климент Охридски е писал кирилицата. Никой не верва, че стадо диваци с мераци (за империя), на които е чужд правописа (най-малкото) и най-важното - без една спечелена война самостоятелно, ще да промени това....

    2973

    24

    Johnny B Goode

    04.12 2025 в 00:22

    -0
    +35
    Да, Русия няколко стотин години все ги побеждава наглите анго-сакси. И затова вечно тъне в мизерия а наглите англо-сакси през това време движат прогреса на човечеството.

    Препоръчваме на кучките да прочетат "Собачее сердце" на Булгаков. Може и да им светне нещо в тъпите кучешки кратуни.

    4000

    23

    Плохая Собака

    03.12 2025 в 23:55

    -18
    +0
    разбира се )

    2970

    22

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 23:50

    -0
    +31
    Кученце,

    Е, да, с Рашка светът наистина е разнообразен - все някъде трябва и мизерия да има. Хубавото е, че тоя път ще си остане само там. :D

    2973

    20

    Johnny B Goode

    03.12 2025 в 23:05

    -0
    +32
    Някакви тъпи кучки се навъдили тъдява.
    Явно Митрофаница е получила нов транш от копейки.

    17339

    19

    Танас

    03.12 2025 в 23:03

    -3
    +18
    Кучко, какво ми го вееш тоя лейбъристки парцал? Тия у дома си не моат на врзано куче леб да дадат... И статията е на над 3 години.... а всички знаем, каква подлога е мути и колко пакости е натворила...


    А ти ме караш да те питам - зелен чорап, ти ли си или пак копейката цъка в телефоня?

    2970

    18

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 22:45

    -1
    +28
    Бе те даже и американците даваха на Украйна няколко седмици, Рашка набързо окупира 38% от територията й, ама... ;) Тя тая работа не е като оная работа.
     
    X

