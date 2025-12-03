Зеленски вече подготвя украинците за поражение и за много сериозни отстъпки

Зеленски се опитва да продаде на населението идеята за поражение и да подготви Украйна за много сериозни отстъпки, заявява в интервю за швейцарското обществено радио историкът и политолог Йероним Перович. Перович е професор по източноевропейска история в Университета в Цюрих и директор на Центъра за източноевропейски изследвания.

Как оценявате настоящата военна ситуация в Украйна?

Украйна е с гръб към стената, това е съвсем ясно. Реалностите на терен са по-негативни за Украйна, отколкото се възприемат тук. Русия напредва бавно, но стабилно. Те завладяват средно по един-два населени пункта на ден. Само през ноември това вече бяха хиляда квадратни километра. Има ясна тенденция, която говори в полза на Русия и срещу Украйна.

Дълго време се говореше, че Украйна може да победи Русия. Погрешно ли сме преценили ситуацията?

Да, ситуацията беше преценена погрешно на няколко пъти. В началото украинската воля за съпротива беше напълно подценена. Но първоначалната еуфория от успехите на Украйна доведе до изкривено възприятие. В същото време руският патриотизъм беше подценен. Много хора в Русия не могат и не искат да си представят, че могат да загубят тази война. За тях те не се борят срещу Украйна, а се противопоставят на "колективния Запад", който иска да отслаби Русия.

Вие твърдите, че първоначалното единство на Украйна е застрашено. Какви са причините за това?

Да, историческото единство, което устоя на руската атака, сега е сериозно застрашено. Основната причина е мащабният корупционен скандал. В ситуация, в която хора умират на фронта – вероятно вече стотици хиляди – те виждат как някои се обогатяват с пари, предназначени за отбраната на страната. Това е пагубно за морала на войските и на населението. Към това се прибавят и други проблеми: голяма демографска криза, защото милиони хора са напуснали страната, и вътрешни напрежения - например по отношението към предполагаемите колаборационисти.

Как реагира украинското ръководство на тази безнадеждна ситуация?

В обръщение към населението президентът Зеленски го подготви за „най-трудния час в украинската история“. Това е пълна промяна. Преди година-две той говореше за победа и за възвръщане на всички територии - до Крим. Сега, когато признава реалността, той всъщност се опитва да продаде на населението идеята за поражение и да го подготви за много сериозни отстъпки.