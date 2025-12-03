Руските окупатори са успели да напреднат в рямките на Покровск и близо до Гуляйпиля. Това показва актуализираната карта на фронтовата линия от мониторинговия проект DeepState.

„Врагът е окупирал Балаган, Солодке и Затишие, а също така е напреднал в Покровск, близо до Новоикономичное и Гуляйпиля“, отбелязва докладът.

По-конкретно, селищата Балаган и Новоикономичное се намират в Покровски район на Донецка област, докато Солодке и Затишие се намират в градската общност Гуляйпиля в Запорожка област.

На 2 декември високопоставен служител на НАТО отбеляза на среща с журналисти в централата на Алианса, че окупаторите вече са превзели над 95% от град Покровск.

„Гардиън“ твърди, че упоритата и продължителна отбрана на Покровск е изтощила украинските отбранителни сили и е създала проблеми в отбраната на други градове. Руските окупационни сили напредват близо до Гуляйпиля, където през ноември успяха да напреднат с близо 10 километра.

На 2 декември украинското оперативно командване „Изток“ отбеляза, че руснаците са се опитали да забият знаме в Покровск с пропагандна цел, но сега върви зачистка на вражески групировки.

Русия периодично твърди, че е напълно окупирала Покровск. Междувременно украинските въоръжени сили последователно отричат ​​тези руски твърдения.