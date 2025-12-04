Разсекретени снимки показват как изглежда островът за секс престъпления на Джефри Епстийн

Представителите на Демократическата партия в Комисията за контрол и отчетност на Камарата на представителите на САЩ публикуваха снимки на вилата на Вирджинските острови на осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.

На досега непубликувани фотографии се виждат няколко спални, стая с маски по стените, стационарен телефон с бутони за бързо набиране.

Председателят на Комисията за контрол и отчетност Робърт Гарсия заяви, че всички тези снимки дават доста „тревожно представяне“ за света на Епстийн и че те се публикуват за „осигуряване на прозрачност“ в разследването на делото срещу финансиста.

На 19 ноември президентът Доналд Тръмп подписа закон за разкриване на всички материали, свързани с делото на Епстийн. Това се отнася до значителен масив документи, събрани в хода на две наказателни производства срещу Епстийн, включително протоколи от разпити и конфискувани предмети.

В сряда, 3 декември, петима членове на Конгреса — както републиканци, така и демократи — изпратиха искане до главния прокурор Пам Бонди с настояване до края на седмицата да бъде предоставена информация за плановете относно публикуването на тези документи.

Жертвите на престъпленията на Епстийн твърдят, че са насилствено отведени на остров Литъл Сейнт Джеймс, който финансистът е придобил през 1998 г.

На снимките на вилата на Епстийн, направени през 2020 г., се вижда помещение със стоматологичен стол, стая с „училищна“ дъска, върху която с тебешир са написани думите „истина“, „измама“ и „власт“.

На някои снимки се виждат лични вещи, които са били във вилата. Също така има различни произведения на изкуството, включително статуи и картини.

Освен това има фотография на Епстийн на среща с папа Йоан Павел II.

Литъл Сейнт Джеймс е един от двата острова на Вирджинските острови, принадлежащи на Епстийн. Снимките дават представа за мястото и луксозния начин на живот на Епстийн на Вирджинските острови.

Публикуването на тези снимки и видеа се случва на фона на продължаващия натиск върху администрацията на Тръмп, от която се изисква да обнародва повече документи.

Епстийн се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше делото си. Но скандалът около него стана предмет на безкрайно внимание и конспиративни теории поради неговите връзки с известни личности, включително с кралски особи, президенти и милиардери.