Таймс: Великобритания се изправя пред най-бързо растящите нива на радикализация от десетилетия

Великобритания се изправя пред растяща с най-бързите темпове от десетилетия радикализация, а правителството няма ясна стратегия за борба с екстремизма, съобщава в. "Таймс".

В сряда ще бъде представена официално нова надпартийна група за противодействие на екстремизма. Тя ще настоява британското правителство да приеме определение за екстремизъм, както и стратегия за измерване, идентификация, оценка и борба с него, предава британският национален всекидневник.

Деймиън Игън, лейбъристки депутат в парламента и бъдещ председател на групата, отбелязва пред "Таймс", че екстремизмът вече не е далечна заплаха за английското общество, а част от ежедневния разговор в страната. Игън цитира проучвания, които показват, че 70% от обществеността е загрижена за състоянието на британската демокрация, а 80% от анкетираните се страхуват, че хората „ще прибягнат до насилие, вместо да се обединят мирно, за да разрешат разногласията си“.

Депутатът смята, че е тревожно, че правителството на Великобритания няма ясна стратегия за справяне с екстремизма. "Онлайн дебатът ни става все по-груб, по-гневен и по-бързо се разпалва. Офлайн екстремистите атакуват парламентаристи, граждански организации, академици и журналисти", пише той.

"Таймс" цитира доклад на новата група, в който се подчертава, че екстремизмът се е превърнал в една от „водещите вътрешни заплахи за сигурността и социалната стабилност“ пред страната.

„Докато тази заплаха се ускорява, Великобритания не е предприела достатъчно мерки. Страната лети на сляпо – няма приложена дефиниция за екстремизъм, нито показатели за оценка на разпространението и мащаба на заплахата, пред която сме изправени“, казва се в доклада.

Според статистика, цитирана от Игън, 20% от британските избиратели намират политическото насилие за приемливо при определени обстоятелства, а 18% биха обмислили да се присъединят към насилствени протести.

През октомври беше извършена терористична атака срещу синагога в Манчестър, където евреи отбелязвали най-святия ден от календара си, Йом Кипур, предава Ройтерс. Убити са двама души. Извършителят, 35-годишният Джихад ал-Шами, твърдял, че действа "от името на Ислямска държава", като си признал за нападението пред полицейски служител. "Таймс" припомня, че малко след атаката Шами бил застрелян от полицията, като е носил фалшива жилетка на атентатор самоубиец. Полицията не успя да установи връзка между атентатора и терористичната групировка.