Великобритания и Норвегия ще преследват заедно руски разузнавателни кораби

Обединеното кралство и Норвегия ще подпишат отбранителен пакт, предвиждащ техните военноморски сили да работят заедно за проследяване на руски подводници в северната част на Атлантическия океан.

Тази стъпка има за цел да защити критични подводни кабели, за които Москва представлява все по-сериозна заплаха, като през последните 2 г. е отчетено увеличение с 30% на засечените руски кораби в британски води, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от ДПА и БТА.

Двете страни обявиха новината в момент, когато се очаква британският премиер Киър Стармър да посрещне норвежкия си колега Юнас Гар Стьоре във военновъздушна база „Лосимут“ в Северна Шотландия. Двамата лидери ще бъдат информирани от екипажи на морски патрулни самолети P-8, следили руски кораби, включително разузнавателния кораб „Янтар“, който неотдавна насочи лазери срещу един от самолетите.

Т. нар. споразумение от Лунна Хаус (базата на норвежката съпротива на Шетландските острови по време на Втората световна война) се основава на вече подписаната през септември британско-норвежка корабостроителна сделка на стойност 1 милиард британски лири (13,3 милиарда щатски долара).

Фрегати тип 26 ще бъдат построени в корабостроителницата на „Би Ей И Систъмс“ в Глазгоу, което ще даде възможност флот от най-малко 13 противоподводни кораба от Обединеното кралство и Норвегия (поне пет от тях – норвежки) да осъществяват общи операции в Северна Европа.

Плавателните съдове ще наблюдават движенията на руския военноморски флот във водите между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство, защитавайки подводни кабели и тръбопроводи, жизненоважни за британските комуникации, енергийни и газови мрежи.

Споразумението, което бе подписано от министъра на отбраната Джон Хийли и неговия норвежки колега Туре Сандвик на „Даунинг стрийт“, предвижда британски експерти да се включат в норвежката програма за разработване на кораб-майка за безпилотни системи с цел търсене на мини и подводни бойни средства.

Кралските морски пехотинци ще бъдат обучавани в Норвегия да водят бойни действия при температури под нулата, а двете държави ще задълбочат сътрудничеството си за използване на британски торпеда тип „скат“, за общи военни учения и подпомагане на НАТО при въвеждането на автономни системи в Далечния север.

Кралският флот ще използва и модерни норвежки ракети, способни да поразяват вражески кораби на повече от 160 км разстояние.

„В този период на дълбока международна нестабилност, когато в нашите води се засичат все повече руски кораби, ние трябва да работим с международни партньори за защита на националната ни сигурност. Това историческо споразумение с Норвегия укрепва нашите способности за защита на границите и критичната инфраструктура, от която зависят нашите държави. Чрез военно сътрудничество в Северния Атлантик ние повишаваме сигурността, подкрепяме хиляди работни места във Великобритания и представяме британското корабостроене на световната сцена“, каза Киър Стармър.

Обединеното кралство и неговите съюзници в НАТО изразяват все по-голяма загриженост относно риска, който Москва представлява за подводни кабели и тръбопроводи на фона на изострено напрежение след инвазията в Украйна.

Атаки срещу подводната инфраструктура биха могли да причинят „катастрофални нарушения“ на финансовите и комуникационни системи, от които зависят гражданите на Обединеното кралство, предупреди Националната комисия за стратегическа сигурност в доклад от септември.