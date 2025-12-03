Румъния унищожи морски дрон край Констанца (видео)

03 декември 2025
Снимка Стопкадър
Румънските военни са взривили морски дрон, който е застрашавал корабоплаването в Черно море, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.

Морският дрон се носел по течението на 36 мили източно от бреговете на град Констанца.

Водолази от Румънските военноморски сили, специализирани в обезвреждането на взривни устройства, успешно са неутрализирали обект, който е застрашавал корабоплаването в Черно море, действайки по искане на Бреговата охрана.

Дронът е бил от типа "Сий бейби" (Sea Baby) и е бил неутрализиран с контролирана експлозия около 13:00 ч.

Министерството на националната отбрана отбелязва, че от началото на войната в Украйна Румънските военноморски сили наблюдават постоянно своята зона за отговорност със собствени кораби и самолети, както и в сътрудничество с други видове войски на румънската армия и на страни от НАТО.

От февруари 2022 г. досега в Черно море са били неутрализирани близо 150 морски мини, припомня румънското министерство и уточнява, че седем от тях са били унищожени от Румънските военноморски сили.

Румъния участва в Черноморската противоминна група заедно с Турция и България, а през последните шест месеца е ротационен председател на групата, напомня министерството.

