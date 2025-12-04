Мадуро казал на Тръмп, че е готов да си тръгне, ако получи амнистия

Президентът на Венецуела Николас Мадуро потвърди, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп на фона на кризата между двете страни.

Той окачестви телефонното обаждане, проведено преди десетина дни, като "сърдечно" и като потенциална възможност за дипломацията.

"Мога да кажа, че разговорът протече в уважителен тон и дори мога да го нарека сърдечен. Ако този разговор означава, че се предприемат стъпки към уважителен диалог между нашите страни, тогава диалогът е добре дошъл, дипломацията е добре дошла, защото винаги ще се стремим към мира", заяви Мадуро в предаване по държавната телевизия, като произнесе и няколко думи на английски - приветства диалога, дипломацията и мира и се обяви против войната.

Според източници на Ройтерс Мадуро е заявил пред Тръмп, че е готов да напусне Венецуела, ако той и семейството му получат пълна амнистия, включително отмяна на санкциите на САЩ и прекратяване на знаковото дело пред Международния наказателен съд.

Разговорът се проведе след месеци на американски натиск от върху Венецуела, включително удари срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици и заплахи за военни действия.

Администрацията на Тръмп твърди, че е насочила атаките си към Венецуела като част от усилията си за борба с наркотрафика в региона. Правителството на Мадуро смята, че това е претекст за незаконното му отстраняване от власт, а всъщност Вашингтон се стреми да присвои огромните петролни запаси на Венецуела с военна сила.

    Венецуела за Тръмп, Украйна за Путлер, Тайван за Си.
    Да живее новия световен ред, правото на силния и deal-овете!
    Трима луди диктатори и всичко постигнато след WW2 се оттича в канализацията.

    Не че ми е симпатичен Мадурко и съм видял на място с очите си до какъв погром той и Чавес докараха прекрасната си иначе държава, но не се прави така...
     
