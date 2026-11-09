Доклад на ЕС: Тайна руска мрежа е разпространявала дезинформация за протестите във Франция

Тайна руска онлайн мрежа се е опитала да представи по манипулативен начин протестите във Франция, като е приписала безредиците в страната на имиграцията и е представила френското правителство като безсилно, сочи вътрешен доклад на ЕС, цитиран Ройтерс.

Докладът на ЕС установява, че тайната руска мрежа, наречена „Операция Оувърлоуд“ (Operation Overload), е разпространявала видеозаписи, представяни за материали на западни медии и предназначени за френска аудитория, някои от които съдържат неверни твърдения, че мигранти са изнасилвали протестиращи или че предстоят терористични нападения.

Анализът на ЕС, обхващащ периода от 7 до 21 октомври, посочва, че Русия се е опитвала „да представи управляващите във Франция като слаби и все по-авторитарни“.

„Подобни събития предлагат възможност да се подкопаят националните правителства, да се всее страх и разделение, както и да се повлияе на общественото мнение преди изборите“, се казва още в документа на ЕС, изготвен от експерти по дезинформация в Европейската служба за външна дейност.

В доклада на ЕС се отбелязва, че „Операция Оувърлоуд“, активна от септември 2023 г., е била насочена срещу „западни обществени личности, институции и медии с цел да бъдат дискредитирани както те, така и подкрепата за Украйна, докато същевременно е насърчавала съдържание, съответстващо на руските интереси“. Мрежата се е стремяла също да подкопае европейската подкрепа за Украйна, като е разпространявала неверни твърдения, че европейските правителства отдават приоритет на Киев пред вътрешнополитическите проблеми.

Анализът на европейските експерти по дезинформация обаче не е открил доказателства, че Москва или други субекти са подстрекавали протестите или са допринесли за тяхната ескалация. Дейността на мрежата се описва единствено като „опортюнистично възползване от безредиците“.

Отделен доклад, изготвен от френското Министерство на външните работи, установява на свой ред, че профили в социалните мрежи, свързани с Израел или американското движение МАГА (от английското съкращение MAGA – Make America Great Again, Да направим Америка велика отново, бел. ред.), също са разпространявали „враждебни послания“ за протестите, като са приписвали безредиците на радикалния ислямизъм и имиграцията.

Френското дипломатическо ведомство посочва, че десетте най-гледани публикации за безредиците във Франция от профили в социалната мрежа Екс, принадлежащи към т.нар. проруски среди, са събрали 2,8 милиона гледания в периода от 16 до 18 октомври.

Десетте най-гледани публикации в Екс за протестите във Франция от лица, инфлуенсъри и медии, свързани с движението МАГА, са събрали на свой ред над 49 милиона гледания за същия период. Десетте най-гледани публикации от израелски представители, правителствени профили, медии и инфлуенсъри са събрали над 35 милиона гледания.

Разгледани заедно, двата доклада показват как външни фактори се опитват да използват вътрешнополитическата нестабилност във Франция за свои политически цели, сочи анализът на европейските специалисти по дезинформация.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да провери независимо твърденията в двата доклада.

Запитани за коментар, френските власти са насочили агенцията към изявление на президента Еманюел Макрон от 21 октомври, според което не е имало видима чуждестранна намеса в самите протести, но е имало „чуждестранно манипулиране на информацията“.

Миналия месец в градове в цяла Франция избухнаха безредици, след като протестите срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги прераснаха в едни от най-тежките прояви на насилие в страната от десетилетия насам, припомня Ройтерс.

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