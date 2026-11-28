Руските удари по украински мостове достигнаха рекордно ниво през октомври и ноември, след като зачестиха украинските атаки срещу руски мостове.

Това показва анализ на AФП, базиран на данни от организацията за мониторинг на конфликти ACLED.

Според неправителствената организация ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), през октомври и ноември основни цели са били мостовете в украинската столица Киев.

От началото на инвазията си през 2022 г. Русия взема на прицел стратегическа инфраструктура в Украйна, като по този начин нарушава веригите за доставки и гражданския трафик. Междувременно Украйна засили атаките срещу подобни обекти – както на фронтовата линия и в окупираните от Русия украински територии, така и на самата руска територия, предава БГНЕС.

AФП проучи данните на ACLED за ежедневните удари (към 20 ноември), събрани от различни източници, включително медийни съобщения. Макар данните да не са изчерпателни, те очертават тенденциите, наблюдавани след нахлуването на Русия в съседната държава през февруари 2022 г.

Мишени за дронове

През тази година са регистрирани около 40 руски удара с дронове по мостове в Киев. Половината от тях са извършени през последните два месеца. В по-ранен етап от войната Киев до голяма степен беше пощаден от подобни атаки. През октомври 2022 г. беше нанесен един удар по стъклен мост, свързващ два парка в Киев.

Освен това, според ACLED, през 2023, 2024 и 2025 г. не са регистрирани попадения по мостове в столицата. Тази година обаче, само в периода между 16 и 20 ноември, бяха поразени три моста над река Днепър. В отговор на това украинските власти поставиха допълнителни защитни мрежи срещу дронове по тези съоръжения.

Окупирани зони

През тази година Украйна е извършила близо 60 удара или саботажни операции срещу мостове на територии, окупирани или анексирани от Русия – 12 пъти повече, отколкото през 2024 или 2025 г. По-дръзките украински атаки в началото на ноември бяха насочени срещу Кримския мост, който свързва анексирания полуостров с Русия.

Според данни на ACLED, този железопътен и автомобилен мост е бил повреждан поне пет пъти преди това при атаки, приписвани на украинските сили. През октомври 2022 г. камион, натоварен с експлозиви, се взриви, а през юли 2023 г. украински морски дронове убиха двама цивилни и нанесоха сериозни щети.

Най-интензивният период на украински удари обаче беше през юни и юли, като целите бяха части от Украйна, окупирани от Русия: Крим, източните региони Донецк и Луганск, както и южните региони Запорожие и Херсон. През август и септември 2022 г. Украйна предприе поредица от атаки срещу мостове в опит да спре настъплението на руските войски, но тогава те бяха извършени предимно чрез наземни бомби или взривни устройства, а не с помощта на дронове.

Мостове на територията на Русия

От лятото на 2026 г. насам Украйна е нанасяла удари по мостове в самата Русия поне дузина пъти – толкова, колкото и през 2025 г. Всички тези случаи, с едно изключение, са в граничните региони Белгород, Брянск, Курск, Краснодар и Ростов. Изключението е удар по Санкт Петербург, при който беше засегнат важен петролен терминал, а цел беше и мост в този град в западната част на страната.

В края на ноември 2023 г. украинските служби за сигурност нанесоха удари много по-дълбоко в руската територия. Те взривиха стратегически железопътен мост и товарен влак, превозващ гориво, в Сибир – на повече от 5000 километра от Киев. Беше арестуван беларуски гражданин, заподозрян, че работи за Украйна.

Следете новините ни в :