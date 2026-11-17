Кадри в социалните мрежи показаха как изглежда Кримския мост преди и след попадението на украинската ракета FP-5 "Фламинго", както и масивните конструкции на моста, паднали във водата.
Отломките са запушили корабоплавателния фарватер в Креченския пролив.
Вчера въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха за пореден път съоръжението. След удара се срутиха носещата арка в частта за автомобили на Кримския мост, заедно с пътното платно.
Около полунощ серия от мощни експлозии отново са чути близо до моста.Следете новините ни в :
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