Кадри в социалните мрежи показаха как изглежда Кримския мост преди и след попадението на украинската ракета FP-5 "Фламинго", както и масивните конструкции на моста, паднали във водата.

Отломките са запушили корабоплавателния фарватер в Креченския пролив.

Вчера въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха за пореден път съоръжението. След удара се срутиха носещата арка в частта за автомобили на Кримския мост, заедно с пътното платно.

Около полунощ серия от мощни експлозии отново са чути близо до моста.

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