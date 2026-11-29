Кметът на Варна Благомир Коцев се е срещнал с бизнесмените Даниел Славов-Дънката и Марин Митев, за да обсъдят проблемите със сметопочистването в града. Това стана ясно от интервю на кмета в предаването "120 минути", в което той коментира видеозапис на срещата.

Целта е била да се подобри качеството на услугата, като кметът е настоявал да се осигури повече техника за почистването на града. По думите на Коцев разговорът е бил уговорен със собственика на сметопочистваща фирма Димитър Борисов, който предложил Митев и Славов да бъдат поканени, за да потвърдят дали Общинският съвет би подкрепил подобно решение.

„Те бяха поканени от него, за да потвърдят, че Общинският съвет, доколкото те могат да влияят, а това очевидно е така, би подкрепил едно такова решение, което за мен е в полза на града. И аз това исках да постигна“, обясни Коцев.

На въпрос дали не е осъзнавал, че присъствието на тези бизнесмени може да го постави в рискова ситуация, и защо срещата не е била проведена в общината, той отговори, че тези хора са посещавали и администрацията, но очевидно това им създавало дискомфорт. Коцев призна, че изборът на място е бил грешка, защото е създал усещане за нещо нередно.

„В случая прецених и съм преценявал, че това не е проблем. Това е грешка. Защото създава едно усещане, може би, за нещо, което... Но аз знам много добре кога съм отивал и съм се виждал и какви откази съм правил на тези хора и какви неща сме дискутирали. Винаги е било на принципна основа и на ясни политики в обществения интерес, който трябва да бъде защитен в Общинския съвет“, заяви той.

По думите му подобни срещи са били неизбежни, тъй като важните решения в Общинския съвет не можели да бъдат взети без предварителна координация с хората, които според него имат влияние върху съветниците.

Кметът заяви, че няма съмнения как видеозаписът от ресторанта е попаднал в публичното пространство.

„Записът е направен от мой бивш служител, който беше и заместник-кмет до преди няколко месеца“, каза той.

По думите му става въпрос за камера за сигурност, която работи денонощно и записва постоянно. Коцев посочи като отговорен за разпространението на записа бившия си заместник-кмет, който е отговарял за строителния контрол в община Варна.

Той обясни, че го е освободил заради бездействие и липса на информация към него като кмет по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино.

„Аз държа отговорен за липсата на действия и липсата на доклади и информация към мен като кмет за това, че е имало незаконно строителство в периода, в който той е бил такъв. Включително по време на моя арест, а и преди това, когато строителството там явно се е извършвало“, заяви Коцев.

Той посочи, че бившият му заместник-кмет е присъствал в местността, когато е била извършвана незаконна сеч, но е изготвил доклад единствено за нея, без да отрази незаконното строителство. Коцев заяви още, че не са били предприети мерки и срещу директора на строителния контрол.

Коцев коментира и зависимостите между бизнеса и местната власт във Варна, като заяви, че те са изграждани в продължение на десетилетия.

„Смятам, че Варна е един, да го нарека, резерват, в който се правят някакви опити на политическо инженерство, в който този бизнес, който е деветдесетарският, който е с нездравите си интереси, се опитва да се свърже с местната власт и политика. Това се е случило преди много години и десетилетия. Създадена е една система, в която се раждат едни чудовищни процеси и отношения“, заяви той

По думите му между двата тура на кметските избори през 2023 г. са се водили разговори за това дали представителите на бизнеса ще подкрепят Портних, или ще застанат зад нов кандидат. Коцев разказа, че е имало среща, организирана от централата на „Продължаваме промяната“, между Христо Димитров, кандидат за кмет от „Алтернатива на гражданите“, и представители на партията. Той също е присъствал на срещата, но се е включил малко по-късно.

След разговорите представителите на формацията са решили да подкрепят него на балотажа. Коцев описа „Алтернатива на гражданите“ като група от варненски бизнеси, основно в строителния бранш, но и от други сектори.

„Тяхното създаване беше именно за да могат да имат легитимно представителство в Общинския съвет“, посочи той.

На въпрос дали е потърсил подкрепата на тази група, за да спечели срещу Портних, Коцев отговори, че и представителите на бизнеса са искали среща, тъй като са се интересували кой ще бъде следващият кмет.

„Очевидно те имаха желание също да имат влияние, за да могат да бъдат по някакъв начин предпазени от подобен тип натиски, които е имало по време на предното управление“, заяви той.

Коцев беше категоричен, че не са му поставяни условия в замяна на подкрепата.

„Не. Абсолютно никакви условия. Аз влязох абсолютно безусловно. Аз никога не съм се поддавал на това да ми се поставят условия, никога нямаше да приема. Ако, разбира се, не е нещо легитимно и съвсем естествено“, каза той.

Като пример за конкретно искане от политическа партия посочи желанието на „Възраждане“ да има свой кандидат за председател на Общинския съвет. Коцев обясни, че е отговорил, че това е възможно, но малко вероятно, поради идеологически различия.

Коцев разказа, че след влизането си в мандат първоначално е било сформирано мнозинство в Общинския съвет между „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алтернатива на гражданите“ и други местни формации и партии, с изключение на ГЕРБ и „Български глас“. Това мнозинство обаче просъществувало само няколко месеца и се разпаднало, след като той отказал да управлява по начина, по който според него са очаквали определени бизнес кръгове.

„Отказах това да правим мнозинство и аз да бъда кмет, който да получава и да изпълнява желанията на определени бизнес кръгове“, обясни Коцев.

Той посочи като пример исканията за назначаване на множество хора в общинската администрация, като според него става дума за около 50% от служителите.

След разпадането на първоначалното мнозинство се е формирало ново, в което, по думите му, влизат ГЕРБ, „Възраждане“, „Алтернатива на гражданите“ и „Български глас“ на Даниел Славов.

„Това мнозинство работи от тогава до сега по един определен начин, в който се гласуват неща в съвета, когато, разбира се, техните икономически интереси по някакъв начин са удовлетворени. Ако те не бъдат удовлетворени, обикновено кметските предложения се блокират и не се приемат“, коментира Коцев. Той даде пример със случаи, в които според него решения на Общинския съвет са били блокирани заради неудовлетворени интереси, свързани с подробни устройствени планове или с искания към администрацията.

„Имало е случаи, в които само защото не са одобрили даден ПУП или защото нещо, което те е трябвало да получат от администрацията, не са го получили, са блокирали целия бюджет на целия град, на 350-хиляден град като Варна. Това е абсурдно. Общественият интерес да става залог на личните и частни интереси на определени компании“, заяви кметът.

Коцев потвърди и думите си, че Даниел Славов го е предупреждавал, че може да бъде сменен, ако не придвижва определени инвестиционни проекти.

„На моя реплика: „Разбрах, че скоро ще ме сменяте и вероятно ще имате ваш кмет“. Когато го попитах: „Вие смятате ли да ме сменяте и да слагате ваш кмет?“, думите бяха: „Ами, от теб зависи“, разказа Коцев.

Той уточни, че разговорът се е състоял няколко седмици преди отстраняването му от длъжност.

Кметът обаче отрече думите на бизнесмена Марин Митев пред БНР, че двамата били в приятелски отношения.

„Това, което той се опитва да прави, е да създаде един ореол, че едва ли не аз съм част от някаква договорка, от нещо, което ние правим задкулисно, или пък на някакви такива лични отношения. Такова нещо няма“, заяви Коцев.

Кметът посочи, че не съжалява за решението си да се кандидатира за поста. Според него най-важният резултат от мандата му ще бъде осветляването на процесите и зависимостите в местната власт, което да доведе до реална промяна в управлението на Варна.

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