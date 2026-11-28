Седем души загинаха, а 97 бяха ранени днес при взрив, близо до училище в град Асадабад в Източен Афганистан, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Взривът е станал в склад, близо до училището "Шагай", в който са били съхранявани взривни материали, предназначени за изграждането на път между провинциите Кунар и Нуристан, съобщи Сами ул Хак Баян, ръководител на отдела за информация и култура на провинция Кунар.

Според представителя на местните власти броят на жертвите може да нарасне.

Следете новините ни в :