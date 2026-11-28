Седем души загинаха, а 97 бяха ранени днес при взрив, близо до училище в град Асадабад в Източен Афганистан, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.
Взривът е станал в склад, близо до училището "Шагай", в който са били съхранявани взривни материали, предназначени за изграждането на път между провинциите Кунар и Нуристан, съобщи Сами ул Хак Баян, ръководител на отдела за информация и култура на провинция Кунар.
Според представителя на местните власти броят на жертвите може да нарасне.Следете новините ни в :
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