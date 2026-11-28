Министерството на вътрешните работи предупреждава за опити за фишинг измами чрез текстови съобщения, изпращани от името на куриерски компании.
В съобщенията се твърди, че доставката на пратка не е била успешна заради непълни или неточни адресни данни. Получателите са приканвани да отворят линк и да актуализират информацията за доставката в определен срок. В противен случай ги заплашват допълнителни такси или връщане на пратката.
Чрез създаването на усещане за спешност измамниците се опитват да подведат гражданите и да получат достъп до личните им и финансовите им данни.
От МВР призовават хората да не отварят линкове от съмнителни съобщения и да не отговарят на тях. Гражданите не трябва да предоставят лична и банкова информация, пароли или кодове за потвърждение. Статусът на очакваните пратки трябва да се проверява единствено чрез официалните канали на съответната куриерска компания.
Ако вече сте предоставили банковите си данни, трябва незабавно да се свържете с обслужващата ви банка.
От вътрешното министерство апелират гражданите да бъдат бдителни и да не предприемат прибързани действия при получаване на подобни съобщения.Следете новините ни в :
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