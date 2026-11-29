97 000 евро глоби са наложени на почистващите фирми в София заради незадоволително почистване на улици и пътни участъци след обилния снеговалеж. Най-сериозни проблеми са отчетени в районите „Слатина“, „Подуяне“ и на места в „Люлин“.

Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов. По думите му снегопочистването в столицата е започнало още вчера в 18:30 ч. с обработка на районите Витоша, Горна баня, Кремиковци и Панчарево, където снежната покривка е била по-значителна.

В подготовката за зимната обстановка са били разположени 172 снегорина на 62 места в София. Машините са извършвали обработки срещу заледяване, а след това са започнали да избутват натрупания сняг от улиците и булевардите.

„Не сме доволни от качеството на услугата в определени зони“, заяви Коджахристов и уточни, че до 4:30 ч. сутринта са били наложени санкции за общо 97 000 евро.

По думите му в София вали сняг от около 16 часа, като на отделни места снежната покривка е надхвърлила 40 сантиметра. В централната част на града натрупаният сняг е между 20 и 25 сантиметра.

Той съобщи още, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета, скъсани електрически кабели и проблеми с контактната мрежа. По информация на Столичния инспекторат към момента на брифинга масовият градски транспорт се движи нормално, въпреки отделни затруднения по някои трасета.

Вътрешнокварталните улици и пътищата в по-отдалечените райони, включително населените места около София, ще бъдат обработвани поетапно. Очакванията са това да стане с отслабването и спирането на снеговалежа, за който прогнозите са да продължи поне още пет часа.

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