За няколко часа днес в морето край южния бряг на Крит са спасени около 903 души, съобщи гръцката брегова охрана.

Прекосяванията на Средиземно море от Северна Африка продължават да се увеличават, отбелязва гръцкият всекидневник "Катимерини".

След полунощ около 583 чуждестранни граждани са открити и спасени в близост до остров Гавдос, в пристанището Кали Лименес и на плажа Трипити в Сфакия.

А дрон, управляван от Европейската гранична служба Фронтекс (FRONTEX), е забелязал четири лодки в морето южно от Кали Лименес. При един от тези случаи са спасени около 274 мигранти. При отделна операция патрулен кораб на гръцката брегова охрана откри лодка югозападно от Йерапетра и спаси около 46 чуждестранни граждани.

Гърция е сред петте европейски държави, които планират да създадат „център за връщане“ в Руанда. Европейският съюз от години работи за затягане на миграционните правила, за намаляване на броя на хората, които търсят убежище в съюза от 27 държави, и за увеличаване на броя на принудителните връщания на мигранти, които нямат право да останат. Изпращането на хора в центрове извън Европа се превърна в основна част от тези усилия, отбелязва "Катимерини".

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