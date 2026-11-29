Испанците избират нов парламент днес на предсрочни избори. Право на глас имат над 38 милиона души.

Гражданите решават дали отново да гласуват доверие на премиера-социалист Педро Санчес или пък ще предпочитат консервативната Народна партия на Алберто Нунес Фейхо. Ключът към управлението обаче се държи от крайно-дясната партия ВОКС и нейния лидер Сантиаго Абаскал.

3800 са кандидати за 350 места в долната камара, претендентите за сенатори са 800 и се борят за 209 места.

За първи път на избори в Испания гражданите могат да използват своята цифрова национална лична карта, за да упражнят правото си на глас. За целта властите са осигурили в над 60 хиляди терминала в изборните комисии. Избирателите, които искат да се идентифицират чрез мобилния си телефон, трябва да отворят съответното приложение пред членовете на секцията и да генерират временен QR код, който потвърждава автентичността на данните им.

Първите резултати се очакват след 21 часа местно време, когато ще затворят и последните комисии на Канарските острови.

В испанския парламент са представени близо двадесет партии, но борбата за власт се води между левия и десния блок. Дясната опозиция се състои от коалиция между дясноцентристката Народна партия и крайнодясната „Вокс“. Лявата коалиция се оглавява от министър-председателя Педро Санчес, председател на Испанската социалистическа работническа партия. Тя е подкрепяна от крайнолевите формации „Широк фронт“ и „Подемос“, както и от множество регионални партии, които се противопоставят на стремежа на „Вокс“ към централизация на властта в страната и ограничаване на регионалната автономия.

По време на предизборната кампания всички партии обърнаха особено внимание на жилищния проблем, заради който в страната избухнаха масови протести. Миграцията и цената на живота също доминираха в кампанията.

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