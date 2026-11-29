Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да поемат лична отговорност за почистването на снега пред домовете си.

В публикация в Instagram той отправи послание към хората, които критикуват работата по снегопочистването, като заяви, че приема коментари и оплаквания само ако са придружени със снимка на почистения от подателя тротоар.

„Коментари и оплаквания за снегопочистването приемам само, ако са придружени със снимка на почистения от вас тротоар пред дома ви. От дивана не важат“, написа Терзиев.

Той подчерта, че всеки има ангажимент към поддържането на градската среда, независимо от професията си. „Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички“, посочи столичният кмет.

Терзиев призова сигналите за непочистени спирки да се подават чрез платформата Call Sofia, откъдето те се насочват директно към Столичния инспекторат. По думите му само за последното денонощие са наложени близо 100 000 евро санкции на фирмите за установени нарушения и неизпълнение на задълженията им.

Кметът благодари на служителите, които работят на терен, както и на гражданите, включили се в почистването. „Продължаваме и с работата, и с контрола. Само заедно сме силни. Когато всеки положи усилия, градът ни става по-хубав за всички“, написа той.

Терзиев успокои и критиците си: „За да има спокойствие в душите на вечно критикуващите, аз изчистих преди кафето сутринта.“

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