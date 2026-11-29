Заседналият край Созопол танкер "Кайрос" не представлява опасност. Той се намира на сигурно място и не пренася мазут. Корабът е с двойно дъно и това служи като буфер.

Това заяви Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията, цитиран от БТА.

Според него обстановката не налага свикването на кризисен щаб, свикан е оперативен щаб, който работи според изготвения от МТС план. Оглед на танкера ще се направи след четвъртък, когато прогнозата е за подобряване на метеорологичната обстановка.

В момента не е нужна евакуацията на двамата моряци на борда, които са китайски граждани. Подържа се постоянна връзка с тях, засега те не за заявили желание да бъдат евакуирани.

Транспортният министър заяви, че предвид местоположението на кораба на морския бряг на България, той вече се води за потънало имущество. Тоест това е различна хипотеза по морското право. Даден е срок от 30 дни за изтегляне на кораба и ако това не се случи, държавата смята да предприеме действия, допълни той.

Посланикът на Китай у нас Дай Цинли е уведомен за ситуацията, предвид че собственикът на танкера "Кайрос" е китайска компания, регистрирана в Хонконг.

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