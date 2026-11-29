Актьорът Ръсел Кроу ще бъде за първи път в София на 30 май догодина, за да представи музикалното си шоу Russell Crowe’s Indoor Garden Party, съобщиха организаторите от Crowded Entertainment. Звездата от филма „Гладиатор“ и носител на награда „Оскар“ ще гостува на сцената на зала 1 на НДК.

Ръсел Кроу и групата му идват в България с Indoor Garden Party – музикална продукция, в която рок, блус и соул се преплитат с лични истории, хумор и харизма – всичко онова, което го превърна в световна звезда, отбелязват организаторите.

Една от най-разпознаваемите фигури в световното кино, позната на публиката от емблематични филми като „Гладиатор“, „Красив ум“ и „Поверително от Ел Ей“, ще излезе за първи път на българската сцена в най-вълнуващата си роля – на музикант.

Кроу се занимава с музика, преди да придобие световната слава в киното, разказват организаторите. Още през 80-те години на миналия век той прави първите си стъпки на музикалната сцена в Нова Зеландия под артистичния псевдоним Russ Le Roq. През 90-те години Кроу става част от австралийската рок група 30 Odd Foot of Grunts, с която записва няколко албума и изнася концерти пред публика в различни държави. По-късно продължава музикалния си път заедно с канадския музикант Алан Дойл, с когото създава проекта The Ordinary Fear of God. Ръсел Кроу си сътрудничи с международни изпълнители, сред които и италианската музикална легенда Дзукеро, добавят организаторите на гостуването у нас.

През годините музиката остава важна част живота в Кроу, независимо от успеха в Холивуд. Тази страст намира нов израз в Indoor Garden Party – проект, който събира музиканти, приятели и творчески съмишленици на една сцена, добавят организаторите.

Актьорът участва в емблематични филми като „Гладиатор“, „Красив ум“ и „Поверително от Ел Ей“. През 2001 г. е отличен с награда „Оскар" за ролята си в „Гладиатор" на режисьора Ридли Скот.

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