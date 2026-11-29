Токов удар на територията на ТЕЦ „София“ е предизвикал сериозен пробив по топлопреносната мрежа, съобщават от „Топлофикация София“.
В резултат на аварията абонатите в районите, обслужвани от ТР „София“, включително централната градска част на столицата, са усетили влошено топлоподаване.
Пробивът е на ул. "Кирил и Методий" между ул. "Вашингтон" и бул. Мария Луиза".
Всички аварийни екипи на дружеството са мобилизирани и работят по локализирането и дренирането на участъка, за да се установи мащабът на аварията.
В част от засегнатите райони топлоподаването вече се нормализира, като до края на днешния ден нормалното топлоподаване ще бъде възстановено за по-голямата част от абонатите, а за малка част от тях- преди обед в утрешния ден.
„Топлофикация София“ се извинява на своите клиенти за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране.Следете новините ни в :
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