Кметът на София Васил Терзиев издава заповед, с която 30 ноември (понеделник) се обявява за неучебен ден за учениците от 39. Средно училище (СУ) и 128. СУ в район „Младост“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

За родителите на ученици от 39. СУ и 128 СУ, които нямат възможност да осигурят грижа за децата си (до 12-годишна възраст) през неучебния ден, училището ще осигури алтернативна организация. Няколко класни стаи в двете училища разполагат с климатици, което дава възможност да се осигури грижа за около 100 деца във всяка от образователните институции. Директорите на училищата са създали необходимата организация за приемането на децата.

Двете училища ще закупят отоплителни уреди в кратки срокове, които ще бъдат монтирани спешно в класните стаи, за да осигурим възстановяване на учебния процес в следващите дни.

Столичната община припомня, че кметът има правомощия да обявява до три неучебни дни при извънредни или непредвидени обстоятелства, а решението за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда е от компетентността на Министерството на образованието и науката.

Столичната община ще продължи да следи обстановката в двете училища и при необходимост още утре ще бъде създадена допълнителна организация за следващите дни. Приоритет остава осигуряването на нормални и безопасни условия за провеждане на учебния процес, добавят от общината.

Има реална опасност цяла зима високите части в „Младост 4" и „Студентски град" да останат без парно и топла вода, каза Терзиев в петък.

95% от топлопреносната мрежа на ТЕЦ „Изток" не е подменяна, откакто е изградена преди 50-60 години, допълни кметът.

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