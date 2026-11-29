Празничната коледна украса в центъра на Пловдив рухна от снега.

Желязната конструкция е съборена от двете страни до фонтаните пред Община Пловдив. Има предупредителни ленти, но въпреки това хората продължават да минават по улицата. Засега там има единствено кола на полицията, но няма работници, които да обезопасяват съоръжението. Репортер на Радио Пловдив видя, че по някои алеи на Цар Симеоновата градина има обезопасителни ленти, които затварят движението по тях.

Над града продължава обилен снеговалеж, който постепенно натрупва хлъзгава снежна покривка. Централните булеварди са покрити с мокър сняг, който се топи но върху него се натрупва нов.

45 снегорина и 21 разпръсквача на препарати чистят главните пловдивски улици и основните пътни трасета, съобщава кметът Костадин Димитров, цитиран от БНР. До 05:00 часа пътните настилки са били почистени до асфалт.

"Заради интензивния снеговалеж, който се засили около 08:00 часа, обаче се наложи техниката отново да премине по основните пътни артерии. До момента са използвани 360 тона сол. Почистването със снегорини и разпръсквачи ще продължи, докато не спре снеговалежът", съобщиха от Община Пловдив.

От 06:00 часа сутринта целият наличен състав на ОП „Чистота“ работи и по почистването на автобусните спирки, пешеходните подлези, тротоарите и пространствата около детските градини, училищата, поликлиниките, болниците и обществените институции.

Получени са около 30 сигнала за паднали дървета и клони, натежали от мокрия сняг. Засега няма данни за тежки щети и пострадали хора.

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