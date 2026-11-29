От 21:00 ч. тази вечер до утре сутринта летище "Васил Левски" затваря за кацащи полети, съобщава БТА.

Причината е, че на наземните оператори им е невъзможно да обработят всички полети, към момента обработват излитащите от столичното летище заради тежките зимни условия. От летището не уточниха конкретния час на възстановяване на полетите през утрешния ден.

От пресцентъра на авиокомпания „България Еър“ съобщиха за БТА по-рано през деня, че закъснението на полета по линията София – Париж, който по разписание е трябвало да излети в 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището.

От авиокомпанията уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън нейния контрол и не е свързано с дейността на превозвача.

По-рано днес министърът на транспорта Георги Пеев каза на извънреден брифинг, че наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на регулируемостта на полетите, поради което има и закъснения.

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