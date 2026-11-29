Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който възлага на правителството да предприеме спешни мерки за забрана на публикуването в медиите на информация за щетите по обекти от критичната инфраструктура и сроковете за възстановяването им, предаде „Укринформ“.

Указът въвежда в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от октомври, което предвижда също забрана за публикуването на информация за хода на строителството на защитни съоръжения около такива обекти.

Украинските власти и досега призоваваха медиите да не публикуват информация за щетите и местата на руските удари с аргумента, че подобни публикации могат да помогнат на руската армия при избора на цели за бъдещи нападения, припомня АФП, цитирана от БТА.

С наближаването на зимата Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура, предизвиквайки спирания на парното, водата и тока.

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