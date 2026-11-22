Тежка катастрофа в Бавария по чудо се размина без жертви, след като пияна шофьорка удари колата си в метална ограда и избягала от мястото на инцидента, като оставила три деца в автомобила, съобщават медии в Германия, цитирани от бТВ.

Жената, за която се предполага, че е на около 35 години, управлявала Volkswagen, когато при завой изгубила контрол над автомобила.

Колата излязла от пътя, преминала през тротоара и се врязала в масивна метална ограда. При удара тя блъснала и контейнер, а предната част на автомобила останала частично увиснала във въздуха.

В купето били блокирани три деца на около 10-годишна възраст. По данни на полицията две от тях вероятно са деца на шофьорката, а третото е дете на нейна позната. В автомобила останал и пътникът на предната седалка, за когото също се съобщава, че е бил в нетрезво състояние.

Вместо да помогне на децата и да изчака пристигането на спасителните екипи, жената напуснала местопроизшествието. Малко по-късно обаче се върнала и била посрещната от полицаите, които вече я очаквали.

При проверката дрегерът отчел стойност над 1,6 промила алкохол. Шофьорката била отведена в полицейското управление, където ѝ била взета кръвна проба за допълнително изследване.

Полицията продължава работата по случая.

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