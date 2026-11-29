Съоснователят и певец на The Beach Boys Майк Лав е починал на 85-годишна възраст.

Според официално изявление, той си е отишъл снощи, заобиколен от семейството си. Причината за смъртта не се съобщава.

Лав основава групата през 1961 г. в Калифорния заедно със свои братовчеди – сред които Брайън Уилсън – и един приятел.

Неговият глас звучи в много от класическите хитове на групата, които той самият е съавторствал, като "California Girls", "Good Vibrations" и "I Get Around".

The Beach Boys бяха една от най-големите американски групи и според уебсайта им са продали над 100 милиона записа по целия свят.

Следете новините ни в :