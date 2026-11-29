Предполагаем дрон камикадзе с чуждестранен произход се е разбил в чаена плантация в североизточния турски окръг Ризе през изминалата нощ, съобщи „Тюркийе тудей“.
Разбиването на безпилотния апарат е предизвикало мощна експлозия и е причинило щети по близките къщи, както и паника сред жителите.
Инцидентът се е случил в селището Кьопрюбашъ в околия Чайели. Няма сведения за пострадали хора, въпреки че взривът е счупил прозорци на четири близки жилища и е образувал кратер с площ от около 70 квадратни метра в чаената плантация.
Служители на силите за сигурност, които са пристигнали на мястото, са намерили крило и част от корпуса на предполагаемия дрон. Според първоначалните оценки апаратът е имал експлозив на борда.
Най-близката жилищна постройка до мястото на експлозията е на около 300 м, а според жители от взрива са се разтресли прозорците на къщите на разстояние до 1 км.
По сведения звукът от двигателя на дрона е бил чут и в центъра на град Чайели на около 10 км от селото.
Жандармерията е отцепила района на инцидента заради опасения, че е възможно на мястото да има неизбухнали боеприпаси.
Засега няма повече информация за произхода на дрона.Следете новините ни в :
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