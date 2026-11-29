Народният представител от ''Демократи за силна България'' (ДСБ) и бивш национален състезател по баскетбол Калоян Иванов е гост в новия епизод на подкаста ''Трети Март 1918'' с водещ Алекс Димов.

Сред основните теми на разговора бяха войната в Украйна, руското влияние в България, хибридните заплахи, актуалната вътрешнополитическа обстановка и предизвикателствата пред българския спорт.

Специално внимание беше отделено на участието на руски спортисти в международни състезания на фона на продължаващата руска военна агресия срещу Украйна и постепенното отпадане на част от наложените спортни санкции.

Водещият постави въпроса за съдбата на украинските спортисти, загубили живота си вследствие на руската агресия, за прекършените им мечти и пропуснатата възможност да развият своя професионален потенциал.

В разговора беше засегната и обвързаността на редица руски спортни клубове с военните структури на Руската федерация, както и подкрепата за войната от страна на някои руски спортисти.

''За мен спортистите трябва да участват, но да не представят държавата и да не представят флага'', заяви Калоян Иванов.

Народният представител припомни, че вече е изразявал позицията си по този въпрос чрез декларация от трибуната на Народното събрание. Според него трябва да се прави разграничение между индивидуалната реализация на спортистите и представителството на руската държава на международната спортна сцена.

Централно място в разговора зае и нападението срещу привърженици на ''Левски'' в Марсилия. Случилото се във френския град стана повод за дискусия относно насилието сред футболните агитки, политическия екстремизъм в спорта и сигурността на привържениците по време на международни спортни събития.

Като дългогодишен професионален спортист и настоящ народен представител Калоян Иванов коментира и актуалните предизвикателства пред спорта в България.

Целия разговор можете да гледате в YouTube канала на подкаста ''Трети Март 1918''.

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