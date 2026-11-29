На борда на танкера „Кайрос“, който снощи заседна край созополския нос Колокита, има двама души. Те са чуждестранни граждани и няма опасност за тях, каза пред БТА заместник-областният управител на област Бургас Георги Маджаров.

По думите му към момента няма риск от разлив.

В момента метеорологичните условия не позволяват да бъдат предприети каквито и да било действия около кораба и за извеждането на екипажа на сушата, каза той.

Маджаров съобщи още, че според наличната информация от корабособственика танкерът няма товар. Предполага се, че в един от танковете на кораба е останало остатъчно гориво, но точното му количество все още не е установено, тъй като не е извършвано вътрешно обследване на товарните танкове.

Корабът е двукорпусен и по него няма видими пробойни, каза още Георги Маджаров.

По-късно днес ще се проведе работна среща между представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Министерството на вътрешните работи и местната власт. На нея ще бъде обсъдено какви действия да бъдат предприети при подобряване на метеорологичните условия.

В района на Созопол в момента има силно морско вълнение и бурен вятър.

На 5 декември 2025 г. корабът беше изоставен край Ахтопол от турския влекач „Тимур бей“, след като дни по-рано беше поразен от дронове в Черно море и загуби способността си да се придвижва самостоятелно. В последвалата операция по евакуацията на екипажа и буксировката му до Бургаския залив се включиха българските Военноморски сили и три влекача. Операцията приключи успешно на 15 декември, а ден по-късно „Морска администрация“ издаде заповед за задържане на кораба.

Следете новините ни в :