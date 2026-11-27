През 2017 г. основателят на Телеграм Павел Дуров обявява планове за създаване на собствена криптовалута — Gram, и стартиране на блокчейн платформата TON (Telegram Open Network). Благодарение на изтекли данни на Deutsche Bank журналистите успяха да установят, че сред инвеститорите в проекта са били гражданската съпруга на ръководителя на ВТБ Андрей Костин - Наиля Аскер-заде (официално те нямат брак), и съпругата на милиардера и бивш губернатор на Тулска област Владимир Груздев — Олга.

Цитираните от „Важни истории“ данни са от глобално журналистическо разследване, наречено Inside Deutsche Bank („Вътре в Дойче банката“). Двама източници в банката предоставиха на журналистите Джози Джоузеф от Индия и Хадиджа Шариф от ЮАР над 15 милиона документа. Те са анализирани от над 200 журналисти от повече от 50 световни медии. Проектът се координира от неправителствената организация Barracuda Media (ЮАР) с техническа подкрепа от DARC (Германия).

По затворен абонамент

В изтеклите документи на Deutsche Bank бе открит чернови вариант на вътрешен доклад на банковия отдел за информационно-аналитична проверка на бизнеса от подразделението за противодействие на финансови престъпления. Документът е изготвен през 2019 г. по искане на управлението за активи на заможни клиенти за Дуров, неговия криптовалутен проект на Телеграм и хората, инвестирали в него.

В доклада сред „инвеститорите с проблеми“ са посочени:

Наиля Аскер-заде — руска журналистка и тв водеща, спомената в разследването на Алексей Навални за ръководителя на руската държавна банка ВТБ Андрей Костин като негова възлюбена;

— руска журналистка и тв водеща, спомената в разследването на Алексей Навални за ръководителя на руската държавна банка ВТБ Андрей Костин като негова възлюбена; Олга Груздева — съпруга на бившия губернатор на Тулска област, милиардера Владимир Груздев, основател на търговската верига „Седми континент“;

— съпруга на бившия губернатор на Тулска област, милиардера Владимир Груздев, основател на търговската верига „Седми континент“; кипърска компания (Lamesa Holding SA), за която се предполага, че е свързана с милиардера Виктор Векселберг, който през 2018 г. попадна под американски санкции.

Според документа съпругата на Груздев е инвестирала 40 милиона долара в проекта. Сумите, инвестирани от Аскер-заде и от предполагаемата компания на Векселберг, не са разкрити.

Дотогава не беше известно, че сред инвеститорите в проекта на Телеграм за създаване на блокчейн платформата TON с криптовалутата са били две влиятелни съпруги на политически значими лица от Русия и компания, която е можела да бъде свързана със санкциониран бизнесмен.

През 2018 г. Tелеграм проведе най-голямото първично предлагане на токени (ICO) в историята: за развитие на TON и месинджъра бяха събрани 1,7 милиарда долара. Около проекта имаше такъв ажиотаж, че компанията отказа публично ICO, като събра всички необходими средства чрез затворен инвестиционен кръг. Участниците бяха подбирани според близостта им до ръководството на месинджъра и личната им известност, пише „Ведомости“. Минималните инвестиции в първия етап бяха определени на 20 милиона долара.

Подбраните инвестори преминаваха задълбочена проверка, включително относно международните санкции, произхода на средствата и изпирането на пари, съгласно условията на договора за покупка на Gram. Това бе особено важно, тъй като Tелеграм отчита събраните средства пред Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

Някои големи инвестори от Русия са получили откази, съобщават източници на „Ведомости“.

„Павел Дуров не се стреми да привлича руски институционални пари, тъй като иска да изгради глобална компания“, разказа на изданието един от участниците в преговорите с мениджърите на месинджъра.

Tелеграм не разкрива инвеститорите в TON, но медиите научиха имената на няколко от тях: Роман Абрамович, Юрий Милнер, основателят на „Вимм-Бил-Дан“ Давид Якобашвили, създателят на платежната система Qiwi Сергей Солонин, бившият министър на „отвореното правителство“ Михаил Абиезов, агентът на ГРУ Ян Марсалек. Сред другите участници в ICO са също фондове и предприемачи от Силициевата долина, азиатски бизнесмени и членове на „фен клуба на Дуров“.

Жени със статус

За това, че Наиля Аскер-заде е неофициалната съпруга на ръководителя на ВТБ Андрей Костин, стана известно след разследването на опозиционния политик Алексей Навални „Яхта. Самолет. Момиче. Забранена любов за ваша сметка“. Стана ясно, че Аскер-заде е ползвала яхта на стойност 62 милиона долара и бизнес джет, който преди това е принадлежал на една от офшорните компании на ВТБ. Получила е два луксозни апартамента в центъра на Москва — единият е принадлежал на ВТБ, а другият на един от топ мениджърите на държавната банка.

Наиля Аскер-заде и Андрей Костин

Заплатата на телевизионната водеща не предполага такъв лукс. След запознанството си с Костин тя става милиардерка в рубли. Колко е инвестирала в TON не се разкрива в документа на Deutsche Bank; известно е само, че според условията за инвеститорите дори във втория етап на ICO сумата не може да е по-малка от 1 милион долара.

Криптовалутният проект на Tелеграм се оказа неуспешен. Forbes го нарече „фиаското на годината“. Американските власти счетоха продажбата на токени на инвеститорите за незаконна и на практика забраниха разпространението на TON. В резултат на съдебните производства с американската комисия по ценни книжа и борси през 2019–2020 г. Дуров се оказа длъжен на инвеститорите с над милиард долара.

През 2014 г. Дуров твърдеше, че е напуснал Русия и че „няма път назад“, особено след като „публично отказа да сътрудничи на властите“. Но журналистите от „Важни истории“ са установили, че Павел Дуров е влизал в страната над 50 пъти в периода от 2015 до 2021 г. Той е посещавал Русия особено често през 2019 г., когато имаше сериозни финансови проблеми: американската комисия по ценни книжа забрани разпространението на криптовалутата TON.

Един от тези, които са помогнали на Дуров да излезе от затруднителното положение, е държавната банка ВТБ. През 2021 г. „ВТБ Капитал“ стана агент по емисията на облигации (помагаше за продажбата им на квалифицирани инвестори) на Tелеграм, който трябваше да заеме 1 милиард долара.

А през януари 2023 г. ВТБ стартира цифровата банка в Teлеграм. Тя работи кратко. След като същата година руските власти забраниха на банките интеграция с чуждестранни месинджъри, ВТБ трябваше да я затвори. Според съобщенията на банката през 2023 г. тя е загубила над 6 милиарда рубли от този проект и от нефункциониращите приложения.

Бившият губернатор на Тулска област, милиардерът Владимир Груздев, чиято съпруга Олга, според документа на Deutsche Bank, е инвестирала 40 милиона долара в TON, е бивш разузнавач и военен преводач. Той е дългогодишен и близък познат на ръководителя на „Роснефт“ Игор Сечин, един от най-влиятелните приближени на Владимир Путин.

Владимир Груздев

Груздев е работил заедно със Сечин като военен преводач в Ангола през 80-те години (той самият разказа на НТВ за службата си със Сечин). Известният пететажен апартамент на Сечин на стойност 2 милиарда рубли в „кристалната къща“ в центъра на Москва преди това е бил собственост на Груздев. Сечин ръководи държавно контролираната „Роснефт“ и има голямо влияние върху руските силови структури, включително ФСБ. През април 2014 г., когато Дуров беше отстранен от поста генерален директор на основаната от него социална мрежа „ВКонтакте“, той заяви, че „ВКонтакте“ „преминава под пълен контрол на Игор Сечин и Алишер Усманов“. И скоро напусна страната. Както казва Дуров, той трябваше да продаде социалната мрежа под натиска на ФСБ.

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