Интензивният снеговалеж през последното денонощие доведе до забавяния на полети от летище „Васил Левски“ в София. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е разпоредил проверки на концесионера „СОФ Кънект“, както и на наземните оператори, съобщи специализираният сайт TravelNews.

Проверките на Министерството на транспорта идват на фона на сериозния хаос на столичното летище, предизвикан от обилния снеговалеж, затрудненото почистване на летищната инфраструктура и проблемите с техниката за противообледенителна обработка на самолетите.

От сайта съобщават, че пътници е трябвало да прекарат близо пет часа на борда на самолетите, без да излетят. Впоследствие бяха анулирани полетите на „България Еър“ до Париж, на Lufthansa до Мюнхен, до Бари и други дестинации.

Сериозни проблеми имаше и с наземното обслужване през нощта. От наземния оператор Goldair Handling обясниха пред TravelNews, че тежките зимни условия затрудняват придвижването на техниката и водят до повреди.

През следващите дни се очакват резултатите от проверките, както и последващите действия на министерството.

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