Сръбският режисьор Емир Кустурица е заснел пропаганен филм за Кремъл по повод войната срещу Украйна. Той е автор на идеята и главен режисьор на документалния филм „Нашето кръщение. Предстоятел“, посветен на 80-годишнината на московския патриарх Кирил, предаде БГНЕС.

В продукцията, излъчена по руския Първи канал, участват президентът Владимир Путин и външният министър Сергей Лавров, които използват екранното време за разпространяване на познатите кремълски тези за войната срещу Украйна.

Особено показателно е интервюто с Лавров, части от което бяха разпространени от контролирания от властите в Белград вестник „Политика“ и руската държавна агенция РИА Новости.

Руският външен министър обвини украинския президент Володимир Зеленски, че е променил позицията си за рускоезичното население и сега „клечи пред посмъртните останки на нацистки престъпници“, пренесени от Европа в Украйна.

„Володимир Зеленски, за свой срам и позор, по време на президентската кампания и през първата година от мандата си казваше: „Оставете руснаците на мира. Не се опитвайте да им забранявате да мислят, да говорят на своя език и да възпитават децата си на този език. Оставете ги на мира. Това е част от нашия живот и култура“. А след това промени позицията си до такава степен, че сега коленичи пред останките на нацистки престъпници, пренасяни от Европа“, заявява Лавров.

Той допълва, че на територията на Киево-Печерската лавра Зеленски искал да създаде „пантеон на героите“ от „сатанински гробници“, поредната демонстрация на характерната за руската пропаганда реторика, която представя украинската историческа памет като проявление на нацизъм.

Филмът на Кустурица събира на една сцена ръководителя на Руската православна църква, президента на Русия, премиера Михаил Мишустин и външния министър Лавров. Сред участниците са и други представители на руската политическа и религиозна система.

В интервюто си с Путин сръбският режисьор дори поставя въпроса защо победата на Русия отговаря на интересите на украинците. Руският президент отговаря с тезата, че руснаците и украинците са един народ, разделен от външни сили, и призовава украинските военнослужещи да преминат на руска страна.

„Бих искал да кажа: преминете на наша страна, защото тя е и наша обща страна. На общата страна, на правилната страна на историята“, заявява Путин. Продукцията, посветена на юбилея на патриарх Кирил, се превръща в трибуна за посланията на руското ръководство относно войната срещу Украйна.

Изборът на главен герой също не е случаен. Патриарх Кирил е един от най-активните религиозни защитници на руската военна агресия срещу Украйна. От началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. той многократно представя конфликта като духовно и цивилизационно противопоставяне, придавайки религиозно оправдание на действията на руската армия.

В свои проповеди Кирил говори за войната като за метафизическа битка и прославя саможертвата на руските военнослужещи. През 2024 г. Световният съвет на руския народ, оглавяван от него, прие документ, определящ войната срещу Украйна и Запада като „свещена“. Изследователи на руската религиозна пропаганда посочват, че подобни послания превръщат православието в инструмент за идеологическо оправдаване на инвазията.

Ройтерс също описва Кирил като един от основните защитници на войната, който представя руските действия като част от духовна битка между доброто и злото.

Самият филм е част от мащабна медийна програма по случай 80-годишнината на Кирил. Подготвена е и четирисерийна версия за интернет платформите.

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