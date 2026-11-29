Пътници във влак от София за Варна останаха блокирани край гара Елисейна часове наред. Хората прекараха цялата нощ в района на гарата, без да получат информация кога ще продължат пътуването си, съобщи бТВ.

Хората разказват, че влакът е спрял около 3 часа през нощта и не са получили обяснение за случилото се, нито информация кога ще бъде възстановено движението.

Пътниците се оплакват от липса на вода и храна. Сред тях има малки деца, възрастни хора и пътници със здравословни проблеми, включително жена с астма. По думите им потърсили съдействие от Спешна помощ, Гражданска защита и БДЖ, но не получили необходимата помощ.

Един от пътниците споделя, че идва от чужбина за погребение, на което вероятно няма да успее да присъства.

По информация от областния управител на Враца има прекъсване на контактната мрежа. Хората вече са прибрани на топло, информира Нова тв.

Освободено е трасето на международен път Е-79, което бе блокирано на две места от аварирали тежкотоварни камиони.

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