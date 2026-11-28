"Самотни рускини" и китайски проститутки упорито се опитват да съблазнят служители на завода за боеприпаси „Nammo“ в отдалечен район на Норвегия, съобщава финландското обществено радио.

Норвежко-финландската отбранителна компания „Nammo“ подозира, че това е опит за шпионски капан на служителите в завода им за производство на боеприпаси в норвежкото градче Рауфос.

Служителите на „Nammo“ все по-често срещат рускоговорящи жени в приложенията за запознанства. В местен хотел пък са забелязани проститутки от Китай.

Изпълнителният директор на компанията Мортен Брандтсег разказва, че колегите му все по-често получават съобщения в Tinder от жени "от Изтока".

Брандтсег разказва също така и за нещо друго - че е заплашван няколко пъти: "повече от два, но по-малко от десет".

Не е толкова лесно да ме уплашат. Възприемам това като знак, че правим всичко както трябва и сме на правилната страна в конфликта, заяви изпълнителният директор на „Nammo“.

„Nammo“ произвежда оръжие и боеприпаси за НАТО и съюзниците на НАТО. Половината от компанията принадлежи на норвежката държава, а другата половина – на финландската „Patria“.

Според оценката на Брандтсег рискът от диверсии и нападения е нараснал.

Финландската служба за национална сигурност също отбелязва засилена активност на руското разузнаване, особено по отношение на отбранителната промишленост.

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