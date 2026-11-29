Тежка катастрофа с един загинал и двама пострадали е станала късно снощи по пътя между Дулово и село Загориче, в района на разклона за село Раздел, съобщиха от МВР в Силистра.
При инцидента са се ударили челно два леки автомобила – „Ауди“, управляван от 43-годишен мъж, и „Мерцедес“, зад волана на който бил 61-годишен шофьор.
Водачът на „Мерцедес“-а е загинал на място. Негов 39-годишен спътник е настанен в болница в тежко състояние. 35-годишна жена, пътувала в същия автомобил, както и шофьорът на „Ауди“-то не са получили сериозни наранявания.
Водачът на „Ауди“-то е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е задържан за срок до 24 часа.
Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.Следете новините ни в :
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