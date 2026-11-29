Софийски университет "Св. Климент Охридски" преминава към обучение в електронна среда, а където е възможно - в хибридна форма, считано от 1 декември. Утрешният ден, 30 ноември, ще бъде неучебен, но работен за членовете на академичния и непреподавателския състав на висшето училище.

Причината за решението е продължаващата криза с отоплението и топлата вода в общежитията в Студентски град. За него първо съобщи деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова във Фейсбук. Впоследствие на сайта на висшето училище беше публикувана и официалната заповед на ректора проф. д-р Елиза Стефанова.

Съгласно заповедта от 1 до 23 декември включително учебните занятия ще се провеждат онлайн, хибридно или присъствено по преценка на ръководствата на факултетите и департаментите. Тя обхваща всички форми на обучение с изключение на филиала в Бургас. Присъственото обучение ще бъде възстановено на 4 януари 2027 г.

"От края на октомври е прекъснато топлоподаването в общежитията в Студентски град, както снабдяването с топла вода. В Студентски град понастоящем са настанени над 6 хиляди студенти на Университета, като текущите зимни условия създават сериозна опасност за тяхното здраве и препятстват провеждането на ефективен учебен процес", поясни Стефанова.

По думите ѝ ръководството не може да подмине създалата се критична ситуация и множеството сигнали на студенти, които живеят в общежитията.

Учебните сгради на СУ се отопляват и ще бъдат на разположение на студентите и преподавателите за провеждане на занятията съобразно предвидената от факултетите реорганизация. Администрацията на всички звена ще работи присъствено. Всички научни прояви ще продължат да се провеждат според установения график.

Следете новините ни в :